AK Parti'li Yayman, Rusya-Ukrayna savaşında "sosyal medya" etkisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yayman, Rusya-Ukrayna savaşında "sosyal medya" etkisini değerlendirdi Açıklaması

09.03.2022 14:29
AK Parti'li Yayman, Rusya-Ukrayna savaşında "sosyal medya" etkisini değerlendirdi Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Sosyal medya mesajı paylaşmanın füze atmakla eşdeğer hale geldiği hibrit savaş dönemini yaşıyoruz.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Sosyal medya mesajı paylaşmanın füze atmakla eşdeğer hale geldiği hibrit savaş dönemini yaşıyoruz." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşını hatırlatarak, "üçüncü dünya savaşının başlangıcı" olarak nitelendirilen günlerin yaşandığını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki diplomatik ve siyasal gerilimin bugün de aynı ölçekte ortaya çıktığını dile getiren Yayman, " Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası örgütler bu olaya el koymadıkları müddetçe bu çatışmaların giderek derinleşeceği apaçık gözüküyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirten Yayman, iki ülke arasındaki bu çatışmaların bir an önce son bulmasını arzu ettiklerini ifade etti.

"Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur" sözünü hatırlatan Yayman, Rusya-Ukrayna savaşının dünya için de büyük bir imtihana vesile olduğuna dikkati çekti.

Sorumluluk makamında olan uluslararası örgütlerin sesini çıkarmamasının, sivil ölümlerine karşı duramamasının, ibretlik bir olay olduğunu vurgulayan Yayman, "NATO'nun, Ukrayna'ya söz verip bu sözlerinde durmaması, Avrupa Birliğinin genişleme politikasında çifte standartlı tavrı, Ukrayna'nın yarı yolda kalmasına yol açtı." görüşünü paylaştı.

Avrupa Birliğine seslenerek, genişleme stratejisini bir kez daha düşünmesi çağrısında bulunan Yayman, "Avrupa Birliği, 1963'te rahmetli İsmet İnönü'nün, altında ıslak imzası olan üyelik müracaatımızı artık olumlu biçimde sonlandır. Türkiye'nin de mi bir savaşa muhatap olmasını bekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Sosyal medya mesajı paylaşmanın füze atmakla eşdeğer hale geldiği hibrit savaş dönemini yaşıyoruz" diyen Yayman, bir taraftan konvansiyonel savaş devam ederken diğer taraftan sosyal medyada ve dijital ağlarda meydan savaşının yaşandığını belirtti.

Rus ordusunun 60 kilometrelik konvoyunun, cepheden kadın ve çocukların görüntülerinin dijital ağlardan yayımlanmasının, dünyayı yeniden düşünmeye sevk ettiğine dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

"Artık apaçık, şeffaf, dünyanın gözü önünde yeni bir savaş modeli ortaya çıktı. Artık mevzideki bir roketatar, makineli tüfek kadar akıllı telefonları ve sosyal medyayı görüyoruz. Bu, aslında önümüzdeki dönemde nasıl bir olayla karşı karşıya kalacağımızı da yansıtıyor. Bir taraftan devam eden sıcak çatışmalar kadar diğer taraftan sosyal medya üzerinden süren algı operasyonları, dezenformasyonlar aslında yeni bir savaş türü, yani hibrit savaş ile karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor."

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın işgali: Ruh sağlığımızı nasıl korumalı, çocuklarımıza savaşı nasıl anlatmalıyız? Ukrayna'nın işgali: Ruh sağlığımızı nasıl korumalı, çocuklarımıza savaşı nasıl anlatmalıyız? Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı' Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı'

AK Parti, Ukrayna, Rusya, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yayman, Rusya-Ukrayna savaşında 'sosyal medya' etkisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:36:39. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman, Rusya-Ukrayna savaşında "sosyal medya" etkisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement