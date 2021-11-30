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AK Parti'li Yılmaz: "Biz de mitinglerimizi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapıyoruz" - Son Dakika

AK Parti'li Yılmaz: "Biz de mitinglerimizi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapıyoruz"

30.11.2021 12:59
AK Parti'li Yılmaz: "Biz de mitinglerimizi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapıyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapılmasına valilik tarafından izin verilmediği iddialarını hatırlatarak, "2014 yılından bu yana onların miting yapmak istedikleri alanda miting yapılmıyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapılmasına valilik tarafından izin verilmediği iddialarını hatırlatarak, "2014 yılından bu yana onların miting yapmak istedikleri alanda miting yapılmıyor. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreni yaptık. Cumhurbaşkanımız devlet başkanıdır ve bu bir miting değil, açılış töreniydi. Biz bütün mitingleri AK Parti de dahil eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapıyoruz" dedi.

Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin Mersin mitingi ile ilgili tartışmalara değindi. Valilik tarafından mitingin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına izin verilmediği yönündeki iddialara açıklık getiren Yılmaz, " Siyaset, demokrasinin tacıdır aslında ama ahlaklı yapılırsa. Büyük büyük yalanlar atıyorlar ortaya, artık yalanda sınır yok. 2014 yılından bu yana onların miting yapmak istedikleri alanda miting yapılmıyor. CHP, AK Parti, HDP, MHP tüm siyasi partiler eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda miting yapıyor. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreni yaptık. Cumhurbaşkanımız devlet başkanıdır ve bu bir miting değil, açılış töreniydi. Biz bütün mitingleri AK Parti de dahil eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yaparız. Bu hiç değişmedi. Sanki herkes Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyor da onlar engelleniyormuş gibi manipüle etme, ajite etme, duygusal bir hamaset oluşturma derdindeler. Fakat öyle bir şey yok. Kendilerine de her zaman olduğu gibi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapabileceklerine dair yazı yazıldı valiliğimiz tarafından" diye konuştu.

"Bunlar ilk mitinglerini gövde gösterisine dönüştürme çabasındalar"

Geçtiğimiz günlerde yaşanan tweetler silsilesine de değinen Yılmaz, bunları sokağa çıkma çağrısı olarak değerlendirerek, "Aslında ilk olarak FETÖ firarisi Can Dündar 23 Kasım'da bir tweet atıyor. 'Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir' diyor. Bunun üstüne 24 Kasım sabahında Selahattin Demirtaş, 'Bugün değilse ne zaman?' diyerek meydanlara çıkma tweeti atıyor. Akşamına da Kılıçdaroğlu, 'İlk mitingimiz Mersin'de, sokağa çıkıyoruz' diyor. Bunların ipi HDP'nin elinde olduğu için onlar nereye çekerse oraya gitmek durumundalar. Önemli bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bunlar ilk mitinglerini bir gövde gösterisine dönüştürme çabasındalar. Mersin'de 2019 yerel seçimlerinde öyle bir ittifak yapıldı ki, HDP sadece Akdeniz'de belediye başkan adayı çıkardı. Diğer hiçbir yerde aday çıkarmadı. Büyükşehir dahil hepsinde CHP'yi destekledi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

AK Parti'li Yılmaz: Biz de mitinglerimizi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapıyoruz

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Cumhuriyet Meydanı, AK Parti, Miting, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Biz de mitinglerimizi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz: "Biz de mitinglerimizi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapıyoruz" - Son Dakika
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