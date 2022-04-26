AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez

26.04.2022 17:33
AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, "Milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Bu milli iradeyi yok saymaktır. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık" dedi.

AK Parti'li Zeynep Gül Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yakın dönem tarihi açısından kritik süreçlerden biri olarak gösterilen gezi kalkışmasının başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda zarara neden olduğunu kaydetti. Gezi Parkı'nda başlayan ve ülkenin birçok yerinde geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturan eylemlerin doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu kaydeden Yılmaz, gezi kalkışmasını 'ihanet' olarak nitelendirdi.

Üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen etkisinin hala sürdüğünü belirten Yılmaz, "Gezi kalkışmasında meselenin ağaç olmadığını hepimiz yaşadığımız olaylarda gördük. Gezi vandallığında 58 kamu binası, 68 mobese kamerası, 3 bin 337 iş yeri, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı, 45 ambulans, 14 parti binasına zarar verildi. Hatta Türk bayrağı yakıldı. Bu bir direniş değil; şiddettir, vandallıktır, vatana ihanettir. Bu millete, bu ülkeye verilen maddi manevi zararı asla unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZI KİMSE TEHDİT EDEMEZ'Yılmaz, dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi ana davasında verilen mahkumiyet kararının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Özel'in sözlerinin milli iradeyi yok saymak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"20 yıldır vesayetten hesap soran, terör örgütlerinin inlerine giren, emperyalizmin kirli planlarını bozan, tehditlere boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her daim milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek, Türkiye'yi tehdit etmektir, milli iradeyi yok saymaktır. Demokrasiyi kabullenin artık. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık."


AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez
AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez
AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez
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Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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