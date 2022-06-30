AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti

30.06.2022 11:02
AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, il genelinde açılan gençlik kampı sayısının 6'ye yükseldiğini belirterek, "Gençlik Kamplarımızdan bu yıl 40 bine yakın gencimiz faydalanacak.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, il genelinde açılan gençlik kampı sayısının 6'ye yükseldiğini belirterek, "Gençlik Kamplarımızdan bu yıl 40 bine yakın gencimiz faydalanacak. Gençlerimizi Mersin'imizin eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği ziyarette, Ulusal Gençlik Kampları yeni sezonunun açılışının gerçekleştiğini anımsattı. AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda gençlerine sahip çıkan, değer veren ve onlar için yatırım yapan bir politika izlediklerinin altını çizen Yılmaz, yapılan yatırımlarla Mersin'in spor kenti olduğunu belirtti. Mersin'in spor altyapısının çok gelişmiş olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mersin bir spor şehri. Stadyumuyla, spor salonlarıyla, kortlarıyla, havuzlarıyla, pistleriyle her alanda ülkemizin marka şehirlerinden biri. Biz, hükümetimizin desteğiyle ülkemizin değerli gençleri için bu çıtayı daha da yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülke genelindeki 43 gençlik kampından 6'sı Mersin'de"

Milletvekili Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açılışı yapılan Silifke Akkum Gençlik Kampının Mersin'in 6'ncı, Türkiye'nin 43'üncü gençlik kampı olarak gençlerin hizmetine sunulduğunu kaydetti. Mersin'in doğal ve eşsiz güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Mersin'imiz adeta cennetten bir köşe. Gençlerimiz için de hayatları boyunca unutamayacakları potansiyele ve güzelliklere sahip. Bakanlığımız da bu güzelliklerin farkına vararak ülkemizin 43 gençlik kampından 6'sını Mersin'imizde hizmete sundu. Akkum Gençlik Kampımızı da Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gençlerimizin kullanımına açtık. Bu tesisimiz de diğerleri gibi gençlerimizin ihtiyaç duyabilecekleri her imkanı barındırıyor. Türkiye'nin en büyük deniz kampı özelliğine sahip 6 gençlik kampımızda badminton, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi ve aktiviteler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları gibi etkinlikler yer alacak. Gençlerimiz, serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecek."

"Mersin'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor"

Gençlerin kamplarda farklı kültürleri tanıyıp kaynaştığını ve güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Yılmaz, "İlimizdeki Yıldırım Beyazıt, Maliye, Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, 23 Nisan ve Akkum gençlik kamplarımızdan bu yıl 40 bine yakın 12-15 yaş arası gencimiz faydalanacak. Türkiye genelinde ise bu rakam 200 bin. Türkiye genelinin 5'te 1'ini Mersin'imiz karşılayacak. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Bu kamplar, ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Yeni gençlik kampımızın hayırlı olmasını diliyor, gençlerimizi ilimizin eşsiz güzelliklerini görmeye ve devletimizin ücretsiz olarak sunduğu gençlik kamplarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti - Son Dakika
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