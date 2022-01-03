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AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu" - Son Dakika

AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu"

03.01.2022 15:32

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Mersin'de gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nin, muhalefetin algı oyunu olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Mersin'de gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nin, muhalefetin algı oyunu olduğunu söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başta CHP olmak üzere bugünkü muhalefetin, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in tüm değerlerine ihanet içinde olduğunu savundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinden 24 Kasım 2021'de attığı tweetle ortak miting çağrısında bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun aynı gün, "İlk mitingimiz Mersin'de" diye tweet attığını hatırlattı. Yılmaz, 4 Aralık 2021'deki mitingde, alanın yarısından fazlasını HDP'nin, ön kısımlarını ise CHP, İYİ Parti ve diğer muhalefet partilerinin doldurduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Akşener ile bugün Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'ne katılacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mersin Metro Temel Atma Töreni Lansmanı adı altında, henüz resmi prosedürleri bile tamamlanmamış bir yatırım planının temel atma lansman programını gerçekleştirecek olan muhalefet, her ne kadar bilboardlara 'Kılıçdaroğlu ve Akşener'in katılımlarıyla' diye çıksa da aynı şekilde ortakları HDP ve tüm terör destekçilerini yine oraya toplayacaktır. Atatürk'ün partisinden fersah fersah uzaklaşan günümüz CHP'si, HDP ile kol kola girip birbirine güzellemeler dizerken, bu tutumu ile Atatürk'ün ve kahraman ecdadımızın kemiklerini sızlatmaktadır. Mersin'de yapılacak bu ikinci program, tesadüf olmadığı gibi, siyaseti algılarla yönetmeye çalışan muhalefetin algı oyunu. Mersin, hem bölge itibarıyla hem HDP'nin yoğun olduğu bir yer olması itibarıyla hem de İYİ Parti ve diğer destekçi partilerin rahat ittifak yapabilmeleri sebebiyle seçilmekte ve sanki Mersin'de, 'Türkiye'de Millet İttifakı çok güçlü' algısı yaratılmak istenmektedir. Cumhur İttifakı'nın, milletin ve istiklalin bekası için bir araya gelen samimi destekçileri ve sevenleri, bu sahte kalabalıklara eyvallah etmeyecek, ecdadının kemiklerini sızlatmayacak, sızlatanlara fırsat vermeyecektir."

AK Parti'li Yılmaz: Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu
AK Parti'li Yılmaz: Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu
AK Parti'li Yılmaz: Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'deki temel atma programı muhalefetin algı oyunu" - Son Dakika
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