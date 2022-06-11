AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı

11.06.2022 11:13
AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla başlattığı eğitimler çerçevesinde mahalle ve köy başkanları eğitime alındı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla başlattığı eğitimler çerçevesinde mahalle ve köy başkanları eğitime alındı.

Türkiye Petrolleri salonunda gerçekleştirilen eğitimlere, 33 mahalle, 136 köy ve 2 belde başkanı katıldı. Bir gün sürecek eğitimlerde Ersin Çelik, 'Siyasal iletişim ve yeni medya', Ülkü Nur Zengin 'Etkili iletişim', Hulusi Şentürk 'Teşkilatçılık: Tecrübe paylaşımı', Nurullah Genç 'Motivasyon' başlıkları altında eğitim verecek. Eğitim öncesi yapılan açıklamalarda bu eğitimlerin önemine dikkat çekildi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Daha önceden teşkilat akademisi anlamında çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Bu gün mahalle ve köy başkanlarıyla büyük bir katılım ile eğitime alınıyor. AK Parti hükümeti döneminde çok ciddi anlamda hizmetler, yatırımlar yapıldı. Bunları teşkilatlarımıza birebir anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda mahalle ve köy başkanlarımıza da önemli bir görev düşüyor. 2023'e giderken verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise açıklamasında, "Genel Merkez Ar-Ge Birimimiz 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' diyerek önce teşkilat birimlerimizin hepsini eğitimden geçirdi. Bu gün ise mahalle ve köy temsilcilerimizi eğitim programına aldı. Genel Merkezimize hassaten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iletişimin önemine işaret ederek, "İletişimin ne kadar önemli olduğunu, iletişimin sadece siyasette değil, hayatın her kesiminde görüyoruz. Dolayısıyla insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik iletişimdir. İnsanın sürekli kendini geliştirmesi lazım. Partimizin böyle bir program düzenlemesinden dolayı Ar-Ge birimini kutluyorum" dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise açıklamasında, "Genel merkezimiz, siyaseti niçin yapıyoruz, temel değerlerimiz nedir, teşkilat modelimiz nedir, bunu teşkilatlarımızla paylaşıyor. Biçerdöverlerin geldiği, tütünlerin ekildiği, bağ bostan işlerinin olduğu bir dönemde köy ve mahalle başkanlarımız burada. Bunu ancak AK Parti teşkilatları yapabilir. 33 mahalle, 136 köy, 2 belde başkanımız var. İnşallah hepsi katılarak teşkilatlarımızı eğiteceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı
AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı

YORUMLAR
500
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP'li İlgezdi, 'Türkiye'nin Dert Haritası'nı' Güncelledi: 'Ülkemizin En Büyük Sorununun AKP Olduğu Bir Kez Daha Ortaya Çıktı' CHP'li İlgezdi, 'Türkiye'nin Dert Haritası'nı' Güncelledi: 'Ülkemizin En Büyük Sorununun AKP Olduğu Bir Kez Daha Ortaya Çıktı'
Kaynak: İHA

Ersin Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement