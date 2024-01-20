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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremzedelerin geri dönmesi için çaba göstereceğini söyledi - Son Dakika
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremzedelerin geri dönmesi için çaba göstereceğini söyledi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan insanların geri dönmesi için atılması gereken adımları iyi bildiklerini söyledi. Er, ayrıca kentte hizmet için var güçleriyle seferber olacaklarını ve konut üretimi gibi öncelikleri takip edeceklerini belirtti.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremzedelerin geri dönmesi için çaba göstereceğini söyledi
20.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 17:33
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, "Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan hemşerilerimizin geri dönmesi için atılması gereken adımları iyi biliyoruz. Sizlere söz vermek isterim ki hep sahada olacağız, ayağımıza sürekli şantiye çamuru değecek." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen toplantıda adaylığını açıkladığı ve kente toplantının ardından ilk kez gelen Er, Malatya Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Er için daha sonra Beydağı Spor Salonu'nda tanıtım ve buluşma toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Sami Er, Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle aday gösterildiğini, kentte hizmet için var güçleriyle seferber olacaklarını, büyük bir sorumluluk altına girdiğinin farkında olduğunu belirtti.

Önceliklerinin konut üretimini takip etmek olduğunu dile getiren Er, "Bu konuda neler yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyorum. Şimdiden bu işler için kolları sıvadık, bismillah dedik. Gayretimiz daha yoğun şekilde devam edecek inşallah. Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan hemşerilerimizin geri dönmesi için atılması gereken adımları iyi biliyoruz. Sizlere söz vermek isterim ki hep sahada olacağız, ayağımıza sürekli şantiye çamuru değecek." diye konuştu.

Er, Malatya'da İl Özel İdare Genel Sekreteri olduğu dönemde ilçe ilçe, mahalle mahalle hizmetler yaptığını söyledi.

AK Belediyecilik anlayışını zirveye taşıyacaklarını, alt yapıda, üst yapıda, kültür ve sanatta, sağlıkta kentin kalkınması için durmadan çalışacaklarını ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençler başta olmak üzere gelecek neslin ihyası için ahlak, disiplin, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi ve saygı ilkeleri üzerinde belediye ve ilgili kamu kurumlarıyla paydaş olarak elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız. Malatya için kalkınma, diriliş vakti, bu yolda yürürken enerjimizi gereksiz tartışmalarla harcamayacağız. Enerjimizi şehrimizin kalkınması için harcayacağız. Sefer bizden zafer Allah'tan. Bugünden tezi yok şehrimizle ilgili tüm alanlarda seferberlik ilan ediyoruz. Bugün seçim için kollarımızı sıvarken 1 Nisan'dan itibaren yapacaklarımız için daha önceden hazırlıklarımıza başladığımızı bilmenizi isteriz."

AK Parti Malatya milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök de selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremzedelerin geri dönmesi için çaba göstereceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremzedelerin geri dönmesi için çaba göstereceğini söyledi - Son Dakika
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