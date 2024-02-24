AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Arapgir\'de Halkla Buluştu

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında baba ocağı Arapgir halkıyla buluştu. Vatandaşlar tarafından girişte coşku ile karşılanan Er, "Tecrübelerimize dayanarak inşallah geçmişte yaptığımız hizmetlerin 3-5 kat fazlasını yapacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi gezilerine hız veren AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er'in son durağı baba ocağı Arapgir ilçesi oldu. İlçe girişinde adaklar kesilerek sevinçle karşılanan Sami Er'e hemşerilerinden büyük ilgi vardı.

İlçedeki programlar çerçevesinde ilk olarak AK Parti Arapgir İlçe Belediye Başkan Adayı Çetin Özdemir'in seçim ofisi açılışına katılan Sami Er, burada yaptığı konuşmada yaklaşan yerel seçimlerde kendisine ve Arapgir adaylarına destek istedi.

Programda ilk olarak söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören şirin bir ilçe olan Arapgir'in AK Parti hükümetleri döneminde eser ve hizmetlerinden her zaman nasibini aldığını ifade ederek, "Hani derler ya tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Elhamdülillah bizim tarlada izimizin olduğuna inanıyoruz" dedi.

Arapgir'e yapılan yatırımlardan da bahseden Gören, doğalgazın ilçeye getirildiğini ve şuanlar da yüzde 60 oranında kullanım olduğunu söyleyerek bunu kısa sürede yüzde 100'lere çıkarmak hedefinde olduklarını dile getirdi. Yine Arapgir'in alt yapısı, içme suyu ishale hattının değişimi, arıtma tesisi gibi hizmetleri de tamamlandığını ifade eden Gören, Arapgir'in bu seçimlerde Cumhur İttifakı olarak AK Parti'yi rekor oyla sandıklarda destekleyeceklerine inandığını ifade etti.

"Sizlerle birlikte önemli işler yapacağımızı umuyorum"

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de doğup büyüdüğü ve lise öğrenimine kadar kaldığı baba ocağında olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşan seçimler nedeniyle hemşerilerinin büyük desteğini alacağından şüphesinin olmadığını dile getirdi. 1993 yılında belediyeciliğe başladığının altını çizen Sami Er, "Cumhurbaşkanımızın o efsane belediyecilik ruhu ile o dönem bizimde belediyecilik hayatımız başladı. Allah'a hamd olsun uzun süredir belediyeciliğin tüm alanlarında görev almış bir kardeşiniz olarak Malatya'da da sizlerle birlikte önemli işler yapacağımızı umuyorum" dedi.

Göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde de önemli hizmetlere imza atacaklarını ifade eden Er, Arapgir'de de Çetin Özdemir'in halkın teveccühü ile göreve gelmesi sonucunda uyum içerisinde çalışarak merkezi hükümetin de destekleri doğrultusunda hizmetlerini Arapgirlilerle buluşturacaklarını söyledi.

Arapgirlilerin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Er, "31 Mart'ta bir oy bizlere, bir oy Çetin Özdemir'e inşallah. Bunu sizlerden ısrarla talep ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizi sizlere emanet etti, sizlerin de bu emanete sahip çıkacağına kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Sami Er, muhtarlarla bir araya geldi

Konuşmaların ardından AK Parti Arapgir İlçe Belediye Başkan Adayı Çetin Özdemir'in seçim irtibat ofisi dualarla açıldı. Açılışın ardından AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş ve muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, burada da göreve geldiklerinde Arapgir ve Malatya için yapacakları hizmetlerden bahsetti.

Ziyaretlerinde özellikle muhalefet partilerinin seçmenlerinin de desteğini aldıklarını belirten Er, "Bizim geçmişte Malatya'da yaptığımız hizmetleri, çalışmaları bilenler bizlere desteğini açıklıyorlar" dedi.

Geçmişte yaptıkları hizmetleri her alanda daha da arttırarak Malatya'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Sami Er, "Tecrübelerimize dayanarak İnşallah geçmişte yaptığımız hizmetlerin 3-5 katı fazlasını yapacağız. Özellikle kırsal mahallelerimizde, tarımla uğraşan halkımızın zorluklarla karşılaşmaması adına yayla ve tarım alanlarına giden yolları yapacağız" diye konuştu.

Muhtarlarla buluşmasının ardından AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Arapgir Belediye Başkan Adayı Çetin Özdemir, İlçe Başkanı Kamil İnbaşı ve teşkilat üyeleri ile Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu'nu makamında ziyaret eden Sami Er, ilçedeki tüm esnafları da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Gün sonunda ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, "Bugün doğup büyüdüğüm kendi ilçem Arapgir ilçemizdeydik. Sabah coşkulu karşılamaları için hepsine teşekkür ediyorum. Sonrasında hemşerilerimizle, esnaflarımızla, muhtarlarımızla hemhal olduk, sorunlarını dinledik, taleplerini aldık. İnşallah göreve geldiğimizde kendilerine neler yapabileceğimizi, köylerimize, ilçemize ne tür hizmetler getireceğimizi konuştuk" ifadelerine yer verdi. - MALATYA