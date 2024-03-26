AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Arapgir\'i Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Arapgir ilçesini ziyaret etti. Burada esnaflar ve bazı mahalleleri dolaşan Sami Er'e hemşerilerinden tam destek geldi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günlerde kala tempoyu arttıran AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile Arapgir'i ziyaret etti. İlçe girişinde AK Parti Arapgir Belediye Başkan Adayı Çetin Özdemir ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Er, daha sonra ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti. MHP'li Gök ile esnafları dolaşarak destek isteyen Sami Er'e Arapgirliler tam destek verdi.
Er, "Bugün doğduğum büyüdüğüm şehir Arapgir'de coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik" diyerek gösterilen ilgi ve alakadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Yaylacık, Koru ve Ormansırtı Mahallelerini ziyaret etti.
Burada da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Sami Er, göreve geldiklerinde yapacakları projeleri anlattı ve 31 Mart akşamı doğup büyüdüğü Arapgir'den rekor bir oy istedi.
Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde büyük yara aldığını ve en çok yıkımın yaşandığı ikinci il olduğunu belirten Sami Er, göreve geldiklerinde en temel görevlerinden birinin de şehri kısa sürede ayağa kaldırmak olduğunu söyledi. Merkezi hükümet tarafından deprem bölgelerine ciddi bir kaynak ayırıldığını ifade eden Er, "Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ ve Emlak Konut'un Malatya'da hızla yaraları sarma adına çalışmaları sürdürüyor. Gerek kalıcı konutlar gerekse işyerlerinin yapımının biran önce tamamlanması adına ekipler sahada 7/24 çalışıyor. Bizlerde göreve geldiğimizde özellikle TOKİ ve Emlak Konut deneyimimiz, oraları iyi bilmemizin de verdiği bir artı ile bu çalışmaların daha da hızlandırılmasını sağlayacağız. Deprem bölgesine aktarılan kaynakların daha hızlı gelmesini ve şehrin biran önce ayağa kalkması için ekibimizle gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.
Büyükşehir Belediyesi ile ilçelerinin uyum içerisinde olmasının da önemine değinen Sami Er, "Hizmetlerin daha hızlı gelmesi için büyükşehir ile ilçe belediyelerin bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Arapgir'de adayımız Çetin Özdemir, belediyecilik deneyimi olan bir arkadaşımız. İnşallah Arapgir'de Çetin Özdemir'i Malatya'da da bizleri rekor bir oyla seçeceğinizden kuşkum yok. Ayrıca son günlerde özellikle muhalefet adaylarının halkı manipülede etmek için anketlerde bizleri düşük gösterdiğini duyuyoruz. Bizler her zaman saha araştırmalarını belli periyodlarla yapıyoruz ve şundan emin olun biz kesinlikle açık ara öndeyiz. 31 Mart günü halkımız sandıkta en büyük anketi belirleyecektir. Sizlere güveniyorum" diye konuştu. - MALATYA
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