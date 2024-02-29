AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Hekimhan\'da Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Hekimhan ilçesinde mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluştu.
AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğlu ile Hekimhan ilçe merkezi, Sarıkız, Kocaözü, Yukarıselimli ve Güzelyurt Mahallerinde yöre halkıyla bir araya gelen Büyükşehir Adayı Sami Er, Hekimhan'ın 31 Mart günü Cumhur İttifakı'na en yüksek oyu vereceğine inandığını ifade etti.
İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve beraberindekiler daha sonra mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Gittiği her mahallede vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Cumhur ittifakı paydaşları burada köy halkının sorun ve taleplerini dinledi.
AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, bugüne kadar çıktıkları tüm seçimlerde Malatyalıların desteğini her zaman arkalarında gördüklerini ve 31 Mart akşamı da bu desteği alacaklarından şüphesinin olmadığını söyledi. Gören, "Bugüne kadar çıktığımız hizmet yolunda birçok kez muhalefet adı altında kara propaganda engellemeleri ile darbeleriyle, sinsi virüs gibi bünyeyi kaplamaya çalışan nifakların tohumları ile bir şekilde engellenmeye çalışıldık. Ama her seferinde ürettiğimiz hizmet ve eser siyaseti ile sandıklardan başarıyla çıkmayı başardık. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminden sonra kurulan Cumhur İttifakı ile beraber son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde partimize, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakına göstermiş olduğunuz teveccüh ile bir 5 sene daha sizlere hizmet etmek için yetki verdiniz" dedi.
MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğlu da Büyükşehir'de Sami Er, Hekimhan'da da kendilerinin seçilmesi ile ilçenin eski günlerinden daha da iyi bir yaşam alanına kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.
"Birinci önceliğimiz şehrin yeniden inşası"
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, 'Millete efendi olmaya değil hizmet etmeye geliyoruz' felsefesini kendilerine şiar edindiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde Allah'ın izniyle ben Cumhur İttifakı adayı olarak bütün milletimizin belediye başkanı olacağım. Hekimhan'ı eski özlenen günlerine hatta daha iyi günlerine ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Malatya'nın 6 Şubat depreminde büyük bir yıkım yaşadığını ve göreve geldiklerinde birinci önceliklerinin Malatya'nın yeniden inşası olacağını ifade eden Sami Er, "Malatya'mızın belirtilen zamanının da öncesinden ayağa kalkması adına büyük bir çaba sarf edeceğiz." dedi.
Deprem sonrası devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu ve vatandaşların yaralarını sardığını ifade eden Er, bugün de kalıcı konut ve işyerlerinin biran önce tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi adına yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü dile getirdi.
Depremin yıktığı Malatya'da diğer belediye işlerinin de aksatılmadan sürdürülmesi adına ekiplerinin hazır olduğunu ve bu konuda da en iyi hizmeti yapacaklarını kaydeden Sami Er, önümüzdeki günlerde ise hayata geçirecekleri projeleri düzenleyecekleri bir lansman ile kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.
Sonuç odaklı bir çalışma yürüteceklerinin altını çizen Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, "Bütün Malatyalıların duasına talibiz. Temel hedefimiz insanlara faydalı olabilmek, bu amaçla da inşallah Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı seçildiğimizde 5 yılda nasıl çalışacağımızı göreceksiniz. Bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın, kazanacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu. - MALATYA
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