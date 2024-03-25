AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Başharık Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Toplantıda yapılan konuşmalarda, projeler ve hizmetler hakkında bilgi verildi.

25.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:52
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Adeta bir miting havasında geçen mahalle toplantısına AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile partililer de katıldı. Büyük bir coşku ile geçen toplantıda yapılan açılış konuşmalarından sonra söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, çok kısa süre içerisinde Malatya'yı ayağa kaldıracaklarının sözünü yineleyerek 1 Nisan itibariyle göreve gelir gelmez çalışmalara hemen başlayacaklarını söyledi.

Malatya'da 50 bini merkezde, 19 bini ise kırsalda olmak üzere 69 bin civarı hak sahibi olduğunu ifade eden Er, "Konutlarımızı ve iş yerlerimizi TOKİ yapıyor. Allah'ın izniyle ben de TOKİ'de çalışan biri olarak şunu çok iyi biliyorum ki, TOKİ bu konutları çok iyi ve hızlı bir şekilde yapabilecek kudrete sahip" dedi.

Çarşının da yine ilk etapta 1,5 yıl gibi bir sürede biteceğini ama yapılan görüşmelerle bu süreyi 1 yıla çektiklerini hatırlatan Sami Er, "Allah'ın izniyle verdikleri söze göre Emlak Konut bir yıl içerisinde çarşımız ayağa kalkacak. Çarşımız ayağa kalktığı zaman, insanımızın moral ve motivasyonu da düzelecek. Hiçbir tereddüdünüz olmasın, biz işimiz gücümüz Malatya diyoruz. Bize yetki verdiğinizde ekibimizle birlikte en son vatandaşımız konutuna erişinceye kadar, en son esnafımız kalıcı iş yerine erişinceye kadar bize dinlenmek de yasak yorulmak da yasak diyoruz" şeklinde konuştu.

Göreve gelir gelmez kuşkusuz en büyük projelerinin Malatya'da depremin izlerini tamamen silmek olduğunu hatırlatan Sami Er, bunun yanı sıra birçok projelerinin de yine hazır olduğunu söyledi. Yılların belediyecilik tecrübesine sahip olduklarının altını çizen Er, "Yani başkaları gibi gelip de belediyeyi yeniden tanımayacağız. Yeni gelen herhangi biri, şunu samimiyetimle söylüyorum 2-3 senede ancak belediyeyi tanımaya başlar. Son 1-2 senesinde de der ki 'Ya bu benim çıraklık, kalfalık dönemim. Bana biraz daha bir süre verin' der. Bizim dönemimiz böyle bir şey olmayacak. Geldiğimiz gün Allah'ın izniyle işe başlayacağız, çünkü projelerimiz de hazır, vizyonumuz belli, misyonumuz belli" diye konuştu.

Projelerinde de bahseden Sami Er, vatandaşları taleplerini zaman zaman saha araştırmaları ile öğrenirken, Cumhur İttifakı olarak performanslarını da halka sorduklarını belirterek, "Bakın şuna inanın ki piyasada birileri algı yönetiyor, sosyal medyada algı yönetiyor. Şunu samimiyetle söylüyorum açık ara önde götürüyoruz seçimi. Hiçbir endişemiz yok. Şehrin bir bütün içerisinde çalışması lazım. İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin uyum içerisinde olması lazım. Uyum içerisinde olmazsa hizmetler yürümez, aynı şekilde merkezi idarelerle de uyum içerisinde olması lazım belediyelerin. Yerel yönetimlerin kaynakları Malatya'nın yaralarını sarmaya asla yeterli değil. Eğer biz merkezi idareyle koordineli çalışmaz isek merkezi idarenin kaynaklarını buraya aktaramazsak Malatya'nın yaralarını saramayız. Allah'ın izniyle bu kardeşiniz Ankara'yı bilen, o kurumlarda çalışmış biri olarak en iyi hizmeti ilçe belediye başkanlarımızla birlikte vekillerimiz ile Malatya'mıza aktaracağız. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Çok kısa sürede yaraları saracağız. Bu seçimi de Allah'ın izniyle dediğim gibi alarak 31 Mart akşamı bu saatlerde biz bayram yapmış olacağız. Buna inanın, buna güvenin" diye konuştu.

Kale ilçesinde iftar buluşması

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Kale İlçe Teşkilatı ve Kale Belediye Başkan Adayı İhsan Özbay'ın organize ettiği iftar programına katıldı. Yoğun katılımın olduğu iftara AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, önceki dönem AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile partililer katıldı.

Kalelilerin büyük ilgi ve teveccühü karşısında mutluluğunu dile getiren Sami Er, "Gönlü geniş, kalbi temiz, misafirperver Kale ilçemizin iftar sofrasına misafir olduk. Muhabbetle ve coşkuyla bizleri karşılayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Muhabbetimiz eksik olmasın. İyi ki varsınız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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