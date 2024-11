AK Parti Malatya Kongresi Ertelendi

Politika

Kongre süreci kapsamında partililerde bir araya gelen AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, "8. Olağan İl Kongremizin ileri bir tarihe ertelenmesi asla bir iptal değil aksine Cumhurbaşkanımızın yoğun programına rağmen Malatya'yı yürekten kucaklama arzusunun bir ifadesidir. İnancımız odur ki bu gecikme, o buluşmayı daha güçlü, daha anlamlı ve daha coşkulu bir hale getirecektir" dedi

"Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı" kapsamında partililerle bir araya gelen AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kongre sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Partililerin yoğun katılım gösterdiği programda konuşan Gören, ertelenen kongrenin bir iptal olmadığının altını çizerek," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, Malatya bizim için her zaman çok özel bir yere sahip. Cumhurbaşkanımız, sizlere olan sevgisini ve bağlılığını her fırsatta dile getiriyor Malatya'nın her bir ferdine duyduğu muhabbeti gönülden hissediyoruz. Bu anlamda, 8. Olağan İl Kongremizin ileri bir tarihe ertelenmesi asla bir iptal değil aksine Cumhurbaşkanımızın yoğun programına rağmen Malatya'yı yürekten kucaklama arzusunun bir ifadesidir. İnancımız odur ki; bu gecikme, o buluşmayı daha güçlü, daha anlamlı ve daha coşkulu bir hale getirecektir" şeklinde konuştu.

"Her birimiz sorumluluk sahibiyiz"

İlerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen AK Parti Malatya İl Kongresinin yalnızca bir toplantı olmayacağını kaydeden Gören, "Bu süreçte, bizlere düşen en önemli görev, Malatya için ortaya koyduğumuz samimi çabaları daha da büyüterek, Malatya'nın kalkınması için gece gündüz çalışmaktır. Delegelerimizle, teşkilatımızla ve tüm Malatyalılarla omuz omuza vererek Malatya'mızın kalkınması için ortaya koyduğumuz her çabada, kalbimizin en derininde memleket sevdamız yatıyor. Bu toprakların kültürünü, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel mirası bırakmak için her birimiz sorumluluk sahibiyiz. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, yalnızca bir toplantı değil aynı zamanda bir sevgi, bir muhabbet, bir birliktelik buluşması olacak. O gün geldiğinde, Malatya'nın her köşesinden gelen kardeşlerimizle bir araya gelerek Cumhurbaşkanımızla birlikte projelerimizi paylaşacak, açılışlarımızı yapacak, Malatya'mıza değer katacak adımları coşku içinde atacağız. Şunu gönül rahatlığıyla ifade etmek istiyorum ki; sizlerin desteği ve inancı, Malatya'nın yarınlarını kurma yolunda bize güç veriyor. Bu şehir için, milletimiz için, büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmaya ilk günkü heyecan ve aşkla devam ediyoruz. İnancımız tam, gayretimiz sonsuz, sevdamız büyük" diye konuştu. - MALATYA