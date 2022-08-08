Kendirli Mahallesinde üst geçit problemi çözüme kavuştu

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ile birlikte Kendirli Mahallesini ziyaret etti.

Kuzey Çevreyolu güzergahı üzerinde bulunan Kendirli Mahallesi'nin üst geçit sorununun ele alındığı ziyarette, Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş vatandaşın talebini dikkate alacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuşan Tüfenkci, "Malatya ve Bölge için önemli projelerimizden birisi Malatya Kuzey Çevreyolu. Tabi bu Bakanlığımızın da en önemli projelerinden birisi ve dikkatlice takip edilen bir proje. Bölge Müdürümüz de her hafta bu bölgede projeyi yakından takip ediyor. Bu çevreyolu yapılırken biz sadece çevre gelişimi değil, esasında bölgenin ve Türkiye'nin gelişimini hedefliyoruz. Biz bu projeyi yaparken, o zaman ki yerleşim yerlerinin ve birimlerinin farklılığından dolayı bazı eksiklikler ortaya çıkıyor zaman zaman. O eksiklikleri tamamlama adına Şahnahan'da, Kendirli'de, Samanköy'de ve diğer mahallelerimizde de bu aksaklıkları Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüz anında müdahale ederek çözme noktasında irade ortaya koyuyorlar. Bu yollar, bu eserler insanın mutluluğu üzerine yapılıyor. İnsanı mutsuz eden eserleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir zaman Türkiye'de göremezsiniz. Bu eserler Türkiye'yi büyütmeye yönelik, insanımızı mutlu etmeye yönelik ve dünya ile rekabet etme üzerine kurulu. Bu noktada biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. İnşallah Bölge Müdürümüzün yakın ilgisiyle Kuzey Çevreyolu ihale süresi içerisinde bitirilir" dedi.

"Kuzey Çevreyolundaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor"

Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş yaptığı ise yaptığı açıklamada, "Kuzey Çevreyolundaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Burada halkın çok büyük desteğini görüyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci'ye yakın ilgileri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada yaptığımız çalışma vatandaşa hizmet etmeye yönelik bir çalışma. Bizim önceliğimiz vatandaşa hizmet. Kendirli olsun, Şahnahan olsun diğer askıda kalan köy yolları ulaşımını da sonlandırmak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonraki süreç ihale süreci. Sonra da imalata başlayacağız. İnşallah çok yakın bir sürede köprüleri hizmete almış olacağız. Vatandaşın da hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Yolun kısa sürede bitirileceği söylendi"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ise, "Bugün sayın Bakanımızla birlikte Kendirli Mahallemizdeyiz. Burada doğalgaz ile ilgili sorunlar vardı. Bununla ilgili Bakanımız Doğalgaz Müdürünü arayarak gerekli talimatları verdi. Bundan sonraki Süreçte de istişare ederek sorunların çözümü hakkında da bilgileri sizlere aktarmış olduk. Kuzey Çevreyolu ile ilgili bir bağlantı yolu sorunu vardı. Bakanımız Karayolları Bölge Müdürümüzü aradı ve Bölge Müdürümüz anında buraya gelerek, bu konuya hakim olduğu, bununla ilgili proje çalışmalarının başladığını ve kısa sürede de biteceğini belirtmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Başından beri konunun takipçisi olan vekilime teşekkür ediyorum"

Kendirli Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir de, "Bakanımız ve Müdürümüz sözlerini verdi. Bu konuda bir tedirginliğimiz yok. Kendilerine güveniyoruz. En kısa sürede üst geçidimiz yapılacaktır. Köprümüz de hizmete açıldıktan sonra Mahallemiz hizmete kavuşmuş olacak. Bu anlamda Başından beri konunun takipçisi olan Bülent Tüfenkci vekilime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA