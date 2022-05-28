AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı

28.05.2022 20:43
AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı

Malatya'da AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim programına katılan AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan, AK Parti'nin 11 buçuk milyon üye sayısı ile birçok siyasi partinin aldığı oydan fazla oya sahip olduğunu söyledi.

Malatya'da AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim programına katılan AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan, AK Parti'nin 11 buçuk milyon üye sayısı ile birçok siyasi partinin aldığı oydan fazla oya sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Malatya'da 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı, AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Malatya Mahalli Teşkilatıyla bir araya gelen, Akdoğan, basına kapalı gerçekleşen program öncesi yaptığı açıklamada AK Parti'nin büyük bir toplumsal hareket olduğunu belirterek, "Teşkilat başkanlığımızın teşkilat akademisi bağlamında mahalle temsilcilerimizin eğitimleri için buradayız. AK Parti büyük bir siyasi ve toplumsal harekettir. 11 buçuk milyon üyemiz var. Bu birçok partinin aldığı oydan daha fazla bir sayıdır. 2 milyon teşkilat mensubumuz var. Aktif olarak çalışan büyük bir siyasi hareketiz ve 2023 seçimlerine hazırlık bağlamında mahalle temsilcilerimiz ve bütün kademelerde kadın kollarımız, gençlik kollarımızla eğitim çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde dinamik, dipdiri ve sağlam bir teşkilatla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatya, en zor zamanlarda en kritik olaylarda demokrasiden yana oldu"

Malatya'nın her zaman milli iradeden yana olduğunu ve milletin adamlarına sahip çıktığına değinen Akdoğan, "Malatya her zaman AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında oldu. En zor zamanlarda en kritik olaylarda her zaman demokrasiden yana, milli iradeden yana oldu. Milletin adamlarına hep sahip çıktı. Menderes'e, Özal'a, Erdoğan'a her zaman sahip çıktı. İnanıyoruz ki 2023 giden yolda da Malatya yine bizimle yol arkadaşlığını devam ettirecektir" şeklinde konuştu.

Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı çerçevesinde Malatya'da bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise Malatya'nın AK Parti'ye güçlü destek veren illerden biri olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bilgiye dayalı siyaset yapması. Teşkilatının her konuda bilgilendirmesi. Bu anlamda 2 yıllık pandemi sürecinden sonra teşkilatlarımızın 2023'e giden yolda bir araya gelip eğitim çalışmalarıyla bilgilendirilmesi ve ardından da seçmene yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde devam etmesi önemli. Bu anlamda da ARGE eğitim başkanlığımız bu çalışmaları sürdürüyor. Malatya'mız Battalgazi'nin diyarı her zaman AK Parti'mize en güçlü desteği veren büyük bir ilimiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından teşkilat akademilerinin yapıldığını belirterek, "AK Parti bir ekol, bir okul. AK Parti Genel Merkezimiz, ARGE başkanlığımız önce teşkilat akademilerimizi yaptı. Şimdi de mahalle başkanlarımızın akademisi için her birimiz farklı illerdeyiz" diye konuştu. - MALATYA

AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı
AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı
AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı
AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı
AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı

YORUMLAR
500
Tüfenkci: 'Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz' Tüfenkci: 'Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz' AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret
Kaynak: İHA

Yalçın Akdoğan, Demokrasi, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement