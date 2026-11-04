AK Parti Manisa\'da Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi\'ye yeni başkan atadı

AK Parti Manisa'da Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi'ye yeni başkan atadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 4 ilçede yeni başkan atamalarının tamamlandığını açıkladı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle Ahmetli'ye Tuncay Özel, Demirci'ye Fatma Tutan, Akhisar'a Remzi Şekerci, Selendi'ye Mustafa İzci atandı.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, yaptığı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle 4 ilçede yeni atamaların tamamlandığını bildirdi. Karar doğrultusunda, Ahmetli İlçe Başkanlığına Tuncay Özel, Demirci İlçe Başkanlığına Fatma Tutan, Akhisar İlçe Başkanlığına Remzi Şekerci ve Selendi İlçe Başkanlığına Mustafa İzci atandı. Görevi devreden ilçe başkanları Fatih Alp, Nurullah Akgün, İsmail Ahmet Sözcüer ve Şafak Aydoğuş'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turgut, "Yeni görevlendirilen ilçe başkanlarımıza muvaffakiyetler diliyor; tevazu, samimiyet ve gayretle 'durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.
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