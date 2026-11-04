AK Parti Manisa'da Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi'ye yeni başkan atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Manisa'da Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi'ye yeni başkan atadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Manisa\'da Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi\'ye yeni başkan atadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 4 ilçede yeni başkan atamalarının tamamlandığını açıkladı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle Ahmetli'ye Tuncay Özel, Demirci'ye Fatma Tutan, Akhisar'a Remzi Şekerci, Selendi'ye Mustafa İzci atandı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, yaptığı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle 4 ilçede yeni atamaların tamamlandığını bildirdi. Karar doğrultusunda, Ahmetli İlçe Başkanlığına Tuncay Özel, Demirci İlçe Başkanlığına Fatma Tutan, Akhisar İlçe Başkanlığına Remzi Şekerci ve Selendi İlçe Başkanlığına Mustafa İzci atandı. Görevi devreden ilçe başkanları Fatih Alp, Nurullah Akgün, İsmail Ahmet Sözcüer ve Şafak Aydoğuş'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turgut, "Yeni görevlendirilen ilçe başkanlarımıza muvaffakiyetler diliyor; tevazu, samimiyet ve gayretle 'durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ahmet BüyükgümüşMustafa İzciAK PartiPolitikaSelendiAkhisarDemirciAhmetliManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
Şebnem Ferah konserinde “abla“ diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz... Şebnem Ferah konserinde "abla" diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...
09:44
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:06:07. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti Manisa'da Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi'ye yeni başkan atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android