AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
13.06.2025 13:42
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AK Parti, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 62, AK Parti'nin 14, MHP'nin ise 12 meclis üyesi bulunuyor.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:

"ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDIK"

"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

SEÇİM 16 HAZİRAN'DA

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre, belediye başkanının vefat etmesi durumunda, belediye meclisi en geç 10 gün içinde toplanarak yeni başkanı seçmek zorunda. Bu kapsamda 16 Haziran'da yapılacak toplantıya, belediye meclisi birinci başkan vekili başkanlık edecek.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

Ferdi Zeyrek'in vefatıyla boşalan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddelerine göre belediye meclisi tarafından doldurulacak.

Kanuna göre, vefattan sonraki 10 gün içinde, yani en geç 19 Haziran 2025'e kadar, belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkanı gizli oyla seçecek. Toplantıya birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili veya en yaşlı meclis üyesi başkanlık edecek. İlk iki turda üçte iki çoğunluk (meclis üye sayısının yaklaşık 52'si), üçüncü turda ise salt çoğunluk (yaklaşık 45) aranacak; eşitlik durumunda kura çekilecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açık ara çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Meclis'te toplam 89 üye bulunurken CHP 62 sandalye ile çoğunluğu elinde bulunduruyor. AK Parti 14, MHP 12 ve Yeniden Refah Partisi 1 sandalye ile temsil ediliyor.

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Son Dakika Politika AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serdengeçti:
    Zaten kazanamayacakları için aday çıkartmıyorlar halkın da bunu iyi niyet göstergesi olarak anlamasını bekliyorlar hahaha 195 49 Yanıtla
  • 159756Sr:
    olaya bak ya hâlâ insanların aklıyla alay ediyorlar 62 ye karşı 14 üye ile kazanma ihtimaliniz mucize bile olmadığı için aday çıkarmıyorsunuz yoksa saygı kiiiimmmm siz kim 127 25 Yanıtla
  • myaman03:
    Keşke gaziosmanpaşada çikarmasaydiniz o zaman değerli olurdu. şimdi çıkarsanız boş cikarmasanizda 99 14 Yanıtla
  • M ALİ:
    Aman ne büyük erdem! Kazanamayacağı yerde değil de Gaziosmanpaşa Belediyesinde aday çıkarmasa o zaman işte yiğitlik derdim 78 13 Yanıtla
  • numan yildız:
    gelen hırsız olacak zeubek eyri dolamz bu kesin 6 34 Yanıtla
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