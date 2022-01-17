AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Ülkemiz için el birliğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz."dedi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir restoranda bir araya gelen Hızlı, teşkilat olarak gazetecilerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden bir araya gelmeyi planladıklarını ancak il yönetim kurulundaki Kovid-19 vakaları nedeniyle toplantıyı ertelemek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Gazetecilik mesleğinin siyasetçiler için önemini ve anlamını bildiklerini dile getiren Hızlı, basın mensuplarının çabalarını çok değerli bulduklarını ifade etti.

İnternet haberciliği kurallarını düzenleyen yasa tasarısının da takipçisi olduklarını anlatan Hızlı, şöyle. devam etti:

"Önümüzdeki günlerde Meclisten beklediğimiz yasalar var. Amacımız daha iyi bir ülkede yaşamak. Meselelerimizi çözmek, daha normalleşmiş bir ülkede yaşamak istiyoruz. Gazeteci kardeşlerimizle çok sık bir araya geliyoruz. Sizlerin sorunlarının da takipçisiyiz. Toplumun algısı bizin hazırladığınız ilkeli ve doğru haberlerle algısı oluşuyor. Hep beraber daha iyi şartlarda hizmet etme imkanı bulmanızı diliyoruz. Kovid-19 bütün dünyayı olduğu gibi sizi de etkiledi. Ama artık ülke olarak meselelerimize karşı reaksiyon gücümüz arttı. Daha hızlı ve kısa sürede reaksiyon gösterebiliyoruz. Ülkemizin bağışıklık sistemi güçlendi. Ülkemiz için el birliğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz."