AK Parti 25. Yıl Dönümü Manisa\'da Kutlandı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, partinin 25 yıllık iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımlar ve reformlar değerlendirilirken, Türkiye'nin geleceğine yönelik projeler ile "Terörsüz Türkiye" süreci öne çıktı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla kurulduğunu hatırlattı. Partinin kuruluşundan 15 ay sonra tek başına iktidara geldiğini belirten Turgut, 363 milletvekiliyle iktidara geldiklerini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu dönemde Türkiye'de büyük bir umutsuzluk ve karamsarlık hakim olduğunu ifade eden Turgut, "Sahaya çıktığımızda vatandaşlarımız 'Siz de gelseniz bu işler düzelmez' diyordu. Ancak milletimizin teveccühüyle 363 milletvekili çıkararak iktidara geldik ve o günden sonra gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 17-25 Aralık yargı darbeleri, Gezi olayları, e-muhtıralar ve darbe girişimlerine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm engelleri aştık" dedi.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununda tarihi bir aşamaya geldiğini belirten Turgut, Meclis'te alınan kararla önemli bir eşik aşıldığını ifade etti. Terörün Türkiye'ye maliyetinin yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunu belirten Turgut, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıktığını söyledi. Turgut, "Bölücü terör örgütü PKK ve terör odakları artık ülkemizin gündeminden bir daha gelmemek üzere çıkmıştır. Yıllarca binlerce şehit verdik, yollar kapandı, kalkışmalar yaşandı. Geldiğimiz noktada Türkiye artık dünyada terörle anılmayan, güvenli ve huzurlu bir ülke haline gelmiştir. Bu, 25 yıllık yolculuğumuzun en büyük kazanımlarından biridir" diye konuştu.

"Hastane kuyrukları tarihe karıştı"

AK Parti iktidarları döneminde sağlık, ulaşım, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Turgut, sağlıkta dönüşüm programıyla hastane kuyrukları ve ilaç sıkıntılarının geride kaldığını söyledi. Şehir hastaneleri altyapısının oluşturulduğunu ifade eden Turgut, Türkiye'nin küresel salgın dönemini sağlık altyapısı sayesinde başarılı şekilde yönettiğini dile getirdi. Ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değinen Turgut, Türkiye genelindeki bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreye yaklaştığını belirterek, İzmir-İstanbul Otoyolu, Sabuncubeli Tüneli ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi gibi yatırımların Manisa açısından önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji alanında önemli bir noktaya ulaştığını kaydeden Turgut, Türkiye'nin otomobilinin modellerinin yollara çıktığını, savunma sanayiinde ise İHA, SİHA, TCG Anadolu ve milli tank gibi projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Enerji alanındaki gelişmelere de değinen Turgut, Karadeniz doğalgazı ve Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağladığını belirtti. Turgut ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ve yeni uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin ihracat rakamlarına da değinen Turgut, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde 36 milyar dolar olan ihracatın 276 milyar dolara yükseldiğini belirterek, yıl sonunda 300 milyar dolarlık hedefin aşılacağını söyledi. Mavi Vatan doktrinine de değinen Turgut, Türkiye'nin deniz yetki alanları konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

Konuşmasının son bölümünde AK Parti Manisa teşkilatının 25 yıllık çalışmalarına değinen Turgut, partiye emek veren ve hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını da unutmadıklarını söyledi. Turgut, Manisa'da 25 yıl boyunca AK Parti teşkilatlarında görev yapan ve vefat eden parti mensupları için Mevlid-i Şerif okuttuklarını ve çeşitli programlar düzenlediklerini belirtti.