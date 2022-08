AK Parti'li Akkal: "Gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Salihli'de STK, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti'li Akkal, Salihli'de temaslarda bulundu. AK Parti Salihli ilçe teşkilatı ile esnafla buluşan Akkal, çarşı esnafının aşure hayrında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Sonrasında esnafla bir toplantı gerçekleştiren Akkal, esnafın talep ve isteklerini not aldı. Salihli'de ticari hayatın her daim canlılığına dikkat çeken Akkal, bu canlılığın daha da artması için gelecek her türlü proje ve çalışmaya destek vereceğini ifade etti. Akkal, sonrasında Durasıllı Mahallesi'ne giderek mahalle sakinleriyle bir buluşma gerçekleştirdi. Akkal ve ekibinin bir sonraki durağı ise Alevi Kültür Derneği Salihli Şubesi oldu. Buradaki aşure ve şükür kurbanı sofrasında alevi vatandaşlarla bir araya gelen Akkal, Şube Başkanı Hasan Duran Öntaş'a ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Bu ülkenin her bir vatandaşının eşit haklara sahip olduğunu ve bugüne kadar geçmişten gelen sorunların çözümü noktasında önemli adımlar atıldığını ifade eden AK Parti'li Akkal, "Bizim kültürümüzde, geleneğimizde ayrımcılık yoktur. Kimsenin yaşam tarzına, düşüncesine, inancına, inancını nasıl yaşadığına, bunu nasıl ifade ettiğine değil insanlık için ne yaptığına bakarız. Ülkemizde her düşünceden, inançtan vatandaşımız devletimizin güvencesi altındadır. Kimse ayrıcalıklı değildir. İnsan olma noktasında ve bunu unutmadığımızda çözülemeyecek sorun yoktur. Son günlerde cem evlerine yapılan çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Sonuç olarak yapanlar belirlendi ve gerekli kurumlar işlemlerini başlattı. Türkiye'deki huzur ortamını bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bugüne kadar birçok kez bu tür kirli planlar devreye sokuldu ancak sağduyusu ve sabrı güçlü olan milletimiz bu tür provokasyonlara izin vermedi. Şunu unutmamak gerekir ki birimizin canı yansa hepimizin canı yandı, kabul eder ve buna bu şekilde tepki veririz. Birlik ve beraberliğin verdiği huzur ve güven ortamını milyar dolarlar harcasanız bulamazsınız. Biz böyle bakıyoruz. Kardeşlik ikliminin bozulmasını isteyenlerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemiz üzerinde kimi zaman ekonomik hamlelerle, kimi zaman doğuştan gelen kimliklerle, kimi zaman dini değerlerimizle kardeşi kardeşe kırdırmaya çalıştılar. Bunlar artık geride kaldı. Siyasetçiler başta olmak üzere toplumumuzun her bir bireyi bu konudaki kirli planlara alet olmamalıdır" dedi. - MANİSA