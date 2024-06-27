AK Parti Mardin İl Başkanı görevden istifa etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Mardin İl Başkanı görevden istifa etti

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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle görev yaptığını belirterek, görevden ayrıldığını açıkladı.

27.06.2024 18:00  Güncelleme: 18:48
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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini bildirdi. Alma, "Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz." dedi.

"BİRÇOK ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Alma, parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 13 Mart 2023'ten bu yana AK Parti Mardin İl Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. Bu süre zarfında partililerle birçok zorluğun üstesinden gelerek başarılı işlere imza attıklarını belirten Alma, her alanda Mardin'in daha da kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma istifa etti

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNİ RAHATLATMAK AMACIYLA..."

Yaklaşık 1,5 ay önce görevden af talebini AK Parti Genel Merkezi'ne ilettiğini dile getiren Alma, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi. Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı lütfen helal edin. Her birinizle ayrı ayrı hukukumuz, güzel günlerimiz oldu. Ben sizden razıyım Allah da sizden razı olsun. Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz."

Alma, İl Başkanlığı görevini vekaleten Hikmet Bülent Gözü'nün yürüteceğini sözlerine ekledi. Hikmet Bülent Gözü de Alma'ya hizmetleri için teşekkür etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı görevden istifa etti
Kaynak: AA

AK Parti, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Mardin İl Başkanı görevden istifa etti - Son Dakika

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