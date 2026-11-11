AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muzaffer Aravi başkanlığındaki AK Parti Marmaris İlçe heyeti, Kent Konseyi ve MTO yönetimlerine tebrik ziyaretleri düzenledi. Ziyaretlerde kent konseyinin faaliyetleri, Marmaris projeleri ile turizm ve ticaret gündemi ele alındı.

??????? AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris Kent Konseyi ile Marmaris Ticaret Odası (MTO) başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aravi ve beraberindekiler, ilk olarak Marmaris Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni görevlerinden dolayı tebriklerini iletti.

Ziyarette, kent konseyinin çalışmaları ve Marmaris'e yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aravi ve beraberindekiler, daha sonra MTO Başkanı Ece Baysal Güngör'ü makamında ziyaret ederek yeni görevini kutladı.

MTO Meclis Başkanı Harun Aslan'ın da katıldığı görüşmede, ilçenin turizm ve ticaret hayatına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKent KonseyiMarmarisAK PartiPolitikaEkonomiTurizmGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:01:42. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android