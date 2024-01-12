 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yönetim belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yönetim belirlendi

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin'in göreve getirilmesinin ardından ilçe başkanlığının yönetimi belirlendi. Yönetimde Abdulkadir Taşkın, Abdullah Yeniçay, Ahmet Akgün ve diğer birçok isim yer alıyor.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı\'nda yönetim belirlendi
12.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:39
Abone Ol

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yönetim belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı olarak göreve Tayyar Şahin göreve getirilmişti. İlçe başkanlığının belirlenen yönetimi şu şekilde oluştu:

"Abdulkadir Taşkın, Abdullah Yeniçay, Ahmet Akgün, Ahmet Ceylan, Ahmet Doğan, Ahmet Aydın, Ahmet Satoğlu, Ahmet Emre Yılmaz, Ali Altınhan, Aydın Kurtboğan, Bayram Elmacı, Bekir Pirlioğlu, Derviş Güneş, Elif Demirok Pınar, Ertuğrul Çilkolukısa, Fatih Genç, Feyza Sönmez, Fikret Sami Karacalar, Gökhan Yaba, Hakan İlhami İlgün, İbrahim Seçilir, İkbal Çavdaroğlu, Mehmet Narin, Merve Sarıoğlu, Metin Özyazgan, Murat İçme, Murat Koçak, Mustafa Daloğlu, Osman Keşoğlu, Osman Can Okutan, Ömer Ersu, Ömer Bozkurt, Samet Uzun, Sami Altunel, Selim Şahin, Servet Aslantaş, Şehnaz Bayram, Şerafettin Yaroğlu, Şeyma Sarıkaya, Talha Büyükyıldız, Uğur Erdem, Ünal Özsoy, Yasemin Karaköse, Yaşar Soybahçeci." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Ceylan, Ahmet Doğan, Ahmet Akgün, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yönetim belirlendi - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yönetim belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement