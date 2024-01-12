AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yönetim belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı olarak göreve Tayyar Şahin göreve getirilmişti. İlçe başkanlığının belirlenen yönetimi şu şekilde oluştu:
"Abdulkadir Taşkın, Abdullah Yeniçay, Ahmet Akgün, Ahmet Ceylan, Ahmet Doğan, Ahmet Aydın, Ahmet Satoğlu, Ahmet Emre Yılmaz, Ali Altınhan, Aydın Kurtboğan, Bayram Elmacı, Bekir Pirlioğlu, Derviş Güneş, Elif Demirok Pınar, Ertuğrul Çilkolukısa, Fatih Genç, Feyza Sönmez, Fikret Sami Karacalar, Gökhan Yaba, Hakan İlhami İlgün, İbrahim Seçilir, İkbal Çavdaroğlu, Mehmet Narin, Merve Sarıoğlu, Metin Özyazgan, Murat İçme, Murat Koçak, Mustafa Daloğlu, Osman Keşoğlu, Osman Can Okutan, Ömer Ersu, Ömer Bozkurt, Samet Uzun, Sami Altunel, Selim Şahin, Servet Aslantaş, Şehnaz Bayram, Şerafettin Yaroğlu, Şeyma Sarıkaya, Talha Büyükyıldız, Uğur Erdem, Ünal Özsoy, Yasemin Karaköse, Yaşar Soybahçeci." - KAYSERİ
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