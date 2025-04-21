AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yoğun gündem ile toplandı
ANKARA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yoğun gündem ile toplandı. Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat ve Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel AK Parti'ye katıldı.
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