AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, CHP\'li rakibi Şeniz Doğan\'ı ziyaret etti

Politika

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, 31 Mart seçimlerindeki CHP'li rakibi Şeniz Doğan'ı ziyaret edip, başarılar diledi.

Merkezefendi Belediyesi Başkanlığı yarışının iki güçlü ismi AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan'a nezaket ziyaretinde bir araya geldi. Başer beraberindeki heyet ile birlikte Şeniz Doğan'ı ziyaret edip başarılar diledi. Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette adaylar ilçenin genel durumunu ve sorunlarını konuştu, kendilerini yeni dönemde bekleyen çok iş olduğuna vurgu yaptı. Ziyaretin sonunda iki aday el sıkışarak, kamaralara poz verdi.

Aday Ekrem Başer ve beraberindekiler Doğan'ı ziyaretinin ardından belediye birimlerini tek tek dolaştı ve personelle tanıştı. Çalışmalar hakkında bilgi alan, kendini tanıtan ve kendi dönemlerinde yapacakları belediyecilik anlayışı hakkında kısa bilgiler veren Başer, belediye personeli tarafından da sıcak karşılandı. - DENİZLİ