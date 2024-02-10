AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Toplumun Farklı Kesimleriyle Bir Araya Geliyor

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Çalışmalarına gece geç saatlere kadar devam eden Başer, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da taleplerini dinliyor.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha programlarına ağırlık veren Cumhur İttifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla dikkat çekiyor. Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Adayı Ekrem Başer, toplumun farklı kesimlerinden tam destek görüyor. Saha çalışmaları kapsamında Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi'ni ziyaret eden AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'de gerçekleştirmek istediği projeleri muhtarlarla istişare etti. Ziyarete ev sahipliği yapan derneğin Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, Başkan Adayı Ekrem Başer'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şimdiden muhtarlarla birlikte hareket ettiği için kendisini tebrik etti. Başer ise muhtarların kendileri için yol arkadaşı olduğunun altını çizerek, "İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Merkezefendimize hep birlikte el ele gönül gönüle vererek hizmet edeceğiz. Bu noktada muhtarlarımızla istişareye büyük önem veriyoruz" dedi.
Gece saatlerinde Yunus Emre Parkı'nda "Gençlik Aşkıyla Merkezefendi" adlı programa katılan AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendili gençlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Pırıl Özçelik'in katılımıyla gerçekleşen programda gençlerin sorun ve taleplerini dinleyen Başer, gerçekleştirmeyi hedefledikleri çalışmalar hakkında gençlerin sorularını da cevapladı. Gençlerin her zaman kendilerine destek olduğunun altını çizen Başkan Adayı Ekrem Başer, "Merkezefendimizi yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracağımız bu süreçte en büyük gücümüz; gece gündüz demeden güzel ilçemiz için gayret sarf eden genç kardeşlerim olacak. Biz sizlerle birlikte güçlüyüz. İnanıyorum ki sizlerle kazanan Merkezefendimiz olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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