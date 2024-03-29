AK Parti Merzifon Belediye Başkan Adayı Fatih Sütcü, Merzifon OSB bölgesinde evi olmayan fabrika işçileri ve belediye personeline yönelik TOKİ işbirliğiyle konutlar inşa etmeyi vadetti.
Bölge ekonomisinin parlayan yıldızı Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki alanları daha da genişleterek istihdamı artırmak istediklerini belirten Fatih Sütcü, "Evi olmayan organize sanayi bölgesindeki fabrika çalışanlarımızı belediyenin öncülüğünde TOKİ işbirliği ile ev sahibi yapacağız. Bu proje sayesinde OSB çalışanlarımıza uygun ve kaliteli konutlar sağlayarak onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Merzifon Belediyesi'nde daha önceden görev üstlendiğini hatırlatan Başkan Adayı Sütcü, "Daha önceki dönemde kooperatif başkanlığını bizzat üstlendiğim TOKİ ile yaptığımız organizasyonda 100 çalışanımızı ev sahibi yapmıştık. İncelemelerimiz sonucu çoğu belediye personelimizin evi yok. Bu konuda da bir proje oluşturduk" şeklinde konuştu. - AMASYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Merzifon Belediye Başkan Adayı Fatih Sütcü, Merzifon OSB bölgesinde evi olmayan fabrika işçileri ve belediye personeline konut vaadiyle seçim kampanyası yürütüyor - Son Dakika
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ANKA HABER AJANSI 29 MART CUMA GÜNDEMİ
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