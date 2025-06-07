AK Parti MHP'ye Bayram Ziyareti

AK Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bayram ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Merkezi'ne Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlığında ziyarette bulunan AK Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet karşıladı.

"Ülkemizdeki bu sorunu da bir daha açılmamak üzere bu sayfayı kapatmış olacağız"

'Terörsüz Türkiye' konusunda gelinen noktanın umut verici olduğunu belirten Sürekli, "Kardeşlik süreci pekişerek devam edecek, süreç planlandığı gibi konuşulduğu gibi görüşüldüğü gibi nihayete erdiğinde ülkemizdeki bu sorunu da bir daha açılmamak üzere bu sayfayı kapatmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Çok önemli eşikler açıldı"

'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşmak için 'Terörsüz Türkiye' vizyonu hedefine ulaşmak gerektiğini dile getiren Topcu, "Bunun da yapılması işte ilk Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çağrıyla beraber ve bunun da arkasında tutarlı, kararlı bir biçimde durmasıyla çok önemli eşikler açıldı aslında. Şimdi meclis aşamasına geçildi. Biliyorsunuz o komisyon kurulup takip edilecek ve silahların da teslimi, AK Parti'deki yöneticilerin yaptığı açıklamalara göre bu yazın artık olayın da bu sürecin de tamamlanacağına yönelik hızlı bir biçimde ve çok önemli şeyin başlangıcın bitirilmesi ikinci adımların atılmasına yönelik bir mesafe kat edilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA