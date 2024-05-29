AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul\'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla kutladı. Yıldırım, fetihle birlikte adaletle yönetilen başka fetihlerin gerçekleştiğini ve Osmanlı'dan kalan eserlerin Batı medeniyeti tarafından yok edildiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati ve İstanbul'daki çalışmalarını eleştirerek, bu tür hayallerin vatan ve tarih ihaneti olduğunu ifade etti. Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun İstanbul'un fethine uygun olduğunu ve Türk yurdunun ebedi olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

29.05.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapısının Türklere açıldığını, bu sürecin İstanbul'un fethiyle devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ başladı. Bu fetihle birlikte adaletle yönettiğimiz başka fetihler oldu. Bizim fetihlerimiz işgal değil adalettir. Gittiğimiz yerleri imar ederek ihya ettik. Bugün Batı medeniyetine baktığımızda ise Osmanlı'dan kalan eserleri yok ettiğini görürsünüz. Biz ise hiç kimsenin dinine, diline ve kültürüne karışmadık." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Roma seyahati ve İstanbul'daki çalışmalarına değinen Yıldırım, "Roma'nın tarihi kalıntılarını canlandırabilir miyiz?" hayalini yaşayanların vatana, memlekete ve tarihe ihanet içerisinde olduğunu kaydetti.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlayan Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun İstanbul'un fethine uygun bir vizyon olduğunu, bu toprakların ebedi Türk yurdu olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Ekrem İmamoğlu, Adem Yıldırım, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Osmanlı, Roma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 16:10:23. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement