Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapısının Türklere açıldığını, bu sürecin İstanbul'un fethiyle devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ başladı. Bu fetihle birlikte adaletle yönettiğimiz başka fetihler oldu. Bizim fetihlerimiz işgal değil adalettir. Gittiğimiz yerleri imar ederek ihya ettik. Bugün Batı medeniyetine baktığımızda ise Osmanlı'dan kalan eserleri yok ettiğini görürsünüz. Biz ise hiç kimsenin dinine, diline ve kültürüne karışmadık." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Roma seyahati ve İstanbul'daki çalışmalarına değinen Yıldırım, "Roma'nın tarihi kalıntılarını canlandırabilir miyiz?" hayalini yaşayanların vatana, memlekete ve tarihe ihanet içerisinde olduğunu kaydetti.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlayan Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun İstanbul'un fethine uygun bir vizyon olduğunu, bu toprakların ebedi Türk yurdu olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.