AK Parti Milletvekili Adil Biçer, Gediz\'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyarette esnafın sorunları dinlenerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Milletvekili Biçer'e ziyareti sırasında AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Mustafa Kızıklıoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gediz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Tanboğa, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gökler Belde Belediye Başkanı Kerim Şahin ve Yenikent Belde Belediye Başkanı Cumali Öztürk eşlik etti.

Ziyaret sırasında esnaflarla bir araya gelen heyet, esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyerek notlar aldı. AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, konuyla ilgili, "İlçemizdeki esnafımızla sürekli temas halindeyiz. Bugün de Milletvekilimiz Sayın Adil Biçer ve beraberindeki heyetle birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledik. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları çözmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. AK Parti olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından heyet, ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlarla da temaslarda bulundu. - KÜTAHYA