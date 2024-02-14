AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Karma Alt Komisyon Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Karma Alt Komisyon Başkanlığına seçildi

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Karma Alt Komisyon Başkanlığına seçildi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın başkanlığında toplandı. Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2023 yılı raporunu değerlendirmek için çalışmalara başlayacak ve tavsiye kararına uyan ve uymayan kurumları dinleyerek TBMM adına tavsiyeler sunacak.

14.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:09
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TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon Başkanlığına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplandı.

En yaşlı üye sıfatıyla CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığında toplanan komisyonda, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon için başkanlık seçimi yapıldı. Yapılan oylamada başkanlığa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

Seçimin ardından komisyonda çalışma takvimi belirlendi. Komisyon başkanı Ahmet Salih Dal, komisyonun Kamu Denetçiliği Kurumunun 2023 yılı raporunu değerlendirmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Komisyonun kamu denetçilerini dinleyeceğini bildiren Dal, komisyona daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uyan ve uymayan kurumların davet edileceğinin bilgisini verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uyan kurumlara teşekkür edeceklerini vurgulayan Dal, tavsiye kararına uymayan kuruluşların ise karara uymama gerekçelerini dinleyeceklerini, TBMM adına bu kurumlara tavsiyelerini sunacaklarını bildirdi. Dal, "Böylece hem Kamu Denetçiliği Kurumunun işlevselliğini biraz daha etkinleştirmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Karma Alt Komisyon Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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