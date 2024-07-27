AK Parti Milletvekili Ali İnci, sahipsiz hayvan sorununu gündeme getirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ali İnci, sahipsiz hayvan sorununu gündeme getirdi

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sahipsiz hayvanların tehlike arz ettiğini belirterek, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnci, sahipsiz hayvanların vatandaşlara zarar verdiğini ve kazalara neden olduğunu ifade ederek, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını talep etti.

27.07.2024 17:21
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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sahipsiz hayvan sorununun tehlike arz ettiğini ifade etti.

İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanmasını kınadı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine ilişkin de açıklamalarda bulunan İnci, bazı sahipsiz köpeklerin vatandaşlara zarar verdiğinin görüldüğünü dile getirdi.

İnci, yaklaşık 4 milyon köpeğin bulunduğunu aktararak, AK Parti iktidarları döneminde kısırlaştırma çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Sahipsiz hayvanların kazalara ve yaralanmalara neden olduğunu bildiren Ali İnci, "Başıboş köpekler tarafından son 3 yılda doğrudan yapılan saldırı sayısı 4 bin 269'dur. Bu saldırılar sonucunda 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Köpek saldırılarında 6 bin 530 mağdur vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

İnci, sahipsiz köpek sorununun, vatandaşların ve diğer hayvanların hayatı için tehlike arz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin acilen işleme konulması gerekmektedir. Bu konuda ilk kez bir irade ortaya konulmuştur. Komisyonda, teklifin görüşmeleri sırasında bütün taraflar dinlenmiştir. Bazı gruplar bu konuyu istismar etmek istiyorlar."

Sahiplenilmeyen hayvanların bakımevlerine alınacağını, bunların da sahiplendirileceğini ve "sahipsiz hayvan" kavramının ortadan kaldırılacağını aktaran İnci, muhalefet partilerinin teklifle ilgili söylemlerinin algı içerdiğini vurguladı.

İnci, "Biz, sahipsiz hayvanları öldürelim demiyoruz. Güvenilir yaşam alanları oluşturalım diyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ali İnci, sahipsiz hayvan sorununu gündeme getirdi - Son Dakika

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