AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Eceabat'ta yangın bölgesinde vatandaşlarla buluştu

Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Eceabat'ta yangından etkilenen bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Yangının ilerlemesinin büyük ölçüde durdurulduğunu aktaran Gider, kısa sürede tamamen söndürüleceğini, ardından ise hızlıca yaraların sarılacağını söyledi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan yangından etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşları ziyaret eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyleyen Gider, "Devletimiz tüm gücüyle sahada. Sayın Bakanımız da burada çalışmaları bizzat sevk ve idare ediyor. Gece boyunca karadan müdahale aralıksız sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterler yeniden müdahaleye başladı. Şu an yangının hızı çok büyük ölçüde kesildi, ilerleyişi durdu. Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerimiz insan üstü bir gayret ortaya koyuyor. Hem Orman ekiplerimiz, hem çevre il, ilçe, belde belediyelerinden gelen ekipler, ilgili kurumlar tüm varlıklarıyla alevleri bir an önce kontrol altına almak için uğraşıyor. İnşallah kısa zamanda başarılı da olacağız. Yangını tamamen kontrol altına aldıktan sonra hasar tespiti çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Söndürme çalışmalarına katılan ekiplerle de görüşen Gider, gayret ve özverilerinden dolayı teşekkür etti. - ÇANAKKALE