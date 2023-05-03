AK Partili milletvekili Çivitoğlu'dan tepki çeken sözler: Erdoğan'ı üzecek şekilde hareket edenleri önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız - Son Dakika
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AK Partili milletvekili Çivitoğlu'dan tepki çeken sözler: Erdoğan'ı üzecek şekilde hareket edenleri önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız

03.05.2023 13:53

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun bir otelde düzenlenen etkinlik sırasında sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Çivitçioğlu, "Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı üzecek hareket edenler, hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmaya ilişkin görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

"ÖNCE UYARIRIZ OLMADI KULAĞINI KOPARIRIZ"

İnternete düşen videoda AK Partili Çivitcioğlu şu ifadeleri kullanıyor; "Bulunduğunuz kurumlarda sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmekle ilgili rahatsızlık duyup, hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek hareket edenler, hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız."

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Salim Çivitcioğlu, AK Parti, 1 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili milletvekili Çivitoğlu'dan tepki çeken sözler: Erdoğan'ı üzecek şekilde hareket edenleri önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız - Son Dakika


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