Milletvekili Hatipoğlu: "CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil, ortaya konulan icraata ve eserlere bakın"

28.01.2026 16:17
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu ve son yıllarda Eskişehir'e kazandırılan yatırımları örnek göstererek CHP'nin söylediklerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere yönelik eleştirisinde, "CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil, ortaya konulan icraata ve eserlere bakın" dedi.

Milletvekili Hatipoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP'li belediyeyiz diye hükümet bize destek vermiyor' ve 'Cezalandırılıyoruz', Bu ve benzeri siyasi söylemleri siz de sıkça duyuyorsunuzdur, kıymetli hemşehrilerim. Peki, CHP'li belediyelerin kendi beceriksizliklerini örtmek için sürekli dillendirdiği bu iddialar gerçekten doğru mu? Gelin, hep birlikte somut verilerle Eskişehir'imize son bir kaç yılda hükümetimiz tarafından kazandırılan yatırım ve hizmetlere bakalım: Sanayi ve Teknoloji alanında yerli ve milli Eskişehir-5000 lokomotifi üretildi ve Türkiye'nin ilk yerli hidrojen yakıtlı lokomotifi için üretim süreci başlatıldı; ayrıca Beylikova Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi hayata geçirildi. Ulaşım ve Altyapı çalışmaları kapsamında Alpu Yolu Projesi'nde 11 km, Seyitgazi Yolu'nda ise 5 km'lik bölünmüş yol tamamlandı. Mihalgazi ve Sarıcakaya yollarında yapım çalışmaları devam ederken, Hasanbey Lojistik Merkezi-OSB Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı; ayrıca 15 tramvay ve 15 elektrikli otobüs alımı, yatırım programına alınarak resmi onaydan geçti. Konut ve Sosyal Altyapı başlığında, 14 ilçede toplam 5 bin 952 TOKİ konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bir kıyas yapmak gerekirse; Odunpazarı Belediye Başkanı'nın "37 konut yaptım" diyerek bunu başarı olarak sunması, tablonun kendisini açıkça ortaya koyuyor. Eskişehir'de KYK yurt kapasitesi 20 bine ulaştı; ayrıca 3 bin kişilik yeni yurt için yapım süreci başlıyor. Sağlık alanında Sivrihisar Devlet Hastanesi hizmete açıldı, Seyitgazi Kırka ve Sarıcakaya Aile Sağlığı Merkezleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Eğitim yatırımlarıyla 25 yeni okulda toplam 465 sınıflık şehre kazandırıldı ve 15 okul yerleşkesine halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yapıldı. Tarım sektöründe 2 milyar TL tutarında modern sulama yatırımı hayata geçirildi ve bu projelerle 9 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Son olarak Spor alanında ise Çankaya Kapalı Spor Salonu'nun temeli atıldı ve Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı. Kıymetli hemşehrilerim; burada yalnızca bir kısmını paylaştığımız bu yatırımlar, Eskişehir'e kazandırılan hizmetlerin tamamı değil. İrili ufaklı pek çok eser ve proje saymakla bitmez. Bu yüzden sizden ricam şudur, CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil, ortaya konulan icraata ve eserlere bakın. Şimdi gelin, biz de şu soruyu açıkça soralım. CHP'li belediyeler bugüne kadar altyapı ve üstyapı adına hangi somut yatırımları hayata geçirdi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Eskişehir, Politika, AK Parti, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

