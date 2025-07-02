AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Leman Dergisi Tepkisi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Leman Dergisi Tepkisi

02.07.2025 12:58
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz'e yönelik karikatür çizimi üzerine Eskişehir'deki CHP'li siyasi isimleri eleştirerek duyarsızlıklarını kınadı. Olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Leman Dergisi olayıyla ilgili sessiz kalan isimleri hedef alarak, "Eskişehir'deki CHP'li belediye başkanlarının, il yöneticilerinin, milletvekillerinin duyarsızlığını, aymazlığını, pasif-agresif narsist yaklaşımının sizlerde farkında mısınız kıymetli kardeşlerim" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili soruşturma başlatarak 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Büyük infiale yol açan olay gündemdeki sıcaklığını korurken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Milletvekili Hatipoğlu, olay hakkında sessiz kalan Eskişehir'deki siyasi isimlere eleştirilerde bulundu.

"Konu, İslam Peygamberi'ne gelince kafalarını kuma gömüverdiler"

Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamasında, "Leman Dergisi'nin hepimiz için büyük infial oluşturan, manevi değerlerimizin en kalın kırmızı çizgisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatür rezaletine Eskişehir'deki CHP'li belediye başkanlarının, il yöneticilerinin, milletvekillerinin duyarsızlığını, aymazlığını, pasif-agresif narsist yaklaşımının sizlerde farkında mısınız kıymetli kardeşlerim? 5 kişiyi ilgilendirmeyen konularda bir bardak su da fırtına koparanlar, dağda-tepede 'zeytidiye bağıranlar, konu yüzde 99'u müslüman olan ülkenin en büyük değeri, İslam Peygamberi'ne gelince kafalarını kuma gömüverdiler. Bakıyorum CHP yöneticilerinden çıt yok. Ayıptır, yazıktır, Allah'tan korkulur, kuldan utanılır. Bu nasıl aymazlıktır? Siyasi paydaşın manevi değerlerin en kutsalına hakaret edecek, sende görmezden geleceksin. Sus-pus olacaksın. Sonra meydana çıkıp Türkiye'yi yönetmeye talip olacaksın. Yahu senin bu kentte kendi tabanın da müslüman kardeşim siz nerede yöneticilik yaptığınızı zannediyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

"Yazıklar olsun hepinize, yazıklar olsun"

Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Hz. Muhammed'e hakarete tepki göstermeyen bir siyasi soruyorum sizlere kardeşlerim hangi milli-manevi değere sahip çıkar; korur, kollar? Yazıklar olsun hepinize, yazıklar olsun! Müslümanlıkla, kendi milleti ile tırnak ucu kadar ilgisi olan bu konuda nasıl iki kelam etmez aklım bir türlü almıyor. 'Demek ki yok' demekten başka da çarem kalmıyor ne yazık ki. Son olarak; tüm sözlerimden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı muaf tutarım. Kendisi tepkisini naif şekilde de olsa ilan etmiştir. Ne diyelim, Allah razı olsun..." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Leman Dergisi Tepkisi - Son Dakika

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