AK Parti Milletvekili İsmail Ok: CHP'yi DEM'lilere teslim etmişlerdir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekili İsmail Ok: CHP'yi DEM'lilere teslim etmişlerdir

AK Parti Milletvekili İsmail Ok: CHP\'yi DEM\'lilere teslim etmişlerdir

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir'de yaptığı açıklamada, CHP'nin DEM'lilere teslim olduğunu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın HDP'nin adayıyla ilişkisi olduğunu iddia etti. Ok, ayrıca Ahmet Akın'ın eşine Edremit Belediyesi tarafından 4 milyon lira aktarıldığı iddiasını gündeme getirdi ve Balıkesir kamuoyundan cevap beklediğini belirtti.

25.03.2024 16:49  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi DEM'lilere esir etmişlerdir, teslim etmişlerdir." dedi.

Balıkesir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ok, "HDP'nin 1 Kasım 2015 Aydın Milletvekili adayı olan Birsen Temir Saraç'ın, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın sağ kolu" olduğunu öne sürdü.

"Söze her başladığında Kuvayimilliye ve 10 numaralı şehir diyerek başlayan Ahmet Akın, 10 numaralı şehri DEM'li adaylarla yönetmeye karar vermiş." diyen OK, oluşan duruma şaşırmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kent uzlaşısının ne olduğu, sadece İstanbul'la kalmadığı, Balıkesir'e geldiğini de fotoğraflarla gözler önüne sermektedir. Ahmet Akın'ın lansmanında da yine aynı hanımefendi başrolde bütün organizasyonları sevk ve idare etmektedir. 10 numaralı Kuvayimilliye şehrine, 10 numara DEM'li CHP'li Ahmet Akın'ın sağ kolu hanımefendiyi görüyorsunuz. Meydanlara çıkıp söze Kuvayimilliye şehri Balıkesir diyerek başlayan Ahmet Akın'ın içerisinde bulunduğu bu durum Balıkesir kamuoyunda infiale neden olmuştur. Maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi DEM'lilere esir etmişlerdir, teslim etmişlerdir. Buradan biz de Balıkesir kamuoyu adına soruyoruz, yarın büyükşehir belediye başkanı seçilirsen ekibin başında olan bu DEM milletvekili adayı Birsen hanımı, ekibin başında tutmaya devam edecek misin?"

Edremit Belediyesinden Birsen Temir Saraç'ın eşine 4 milyon lira aktarılıp aktarılmadığını soran Ok, "Sayın Ahmet Akın'dan bu konuda Balıkesir kamuoyu adına cevap bekliyoruz. Sayın Ahmet Akın'a diyoruz ki kazanamayacaksın ama kazanırsan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının alın terini bu DEM'li milletvekili adaylarının yakınlarına aktarmaya devam edecek misiniz?" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Akın, İsmail Ok, Balıkesir, AK Parti, Edremit, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili İsmail Ok: CHP'yi DEM'lilere teslim etmişlerdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili İsmail Ok: CHP'yi DEM'lilere teslim etmişlerdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement