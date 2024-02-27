AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, 28 Şubat Darbesi\'ni kınadı

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, hiçbir kuvvetin millet iradesinin üzerinde olmadığını, halkın sağduyusunun bütün kirli oyunları bozduğunu ve darbelerin her türlüsüne karşı olduklarını kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, milletimizin istikbalini ve meşru hükümetleri hedef alan hiçbir darbenin amacına ulaşamayacağını, halkın ferasetinin şer odaklarının kirli emellerini bertaraf edeceğini dile getirdi.

Seçimle gelen hükümetlerin ancak seçimle gidebileceğini ve darbelerin demokrasi ve milli irade ruhuyla asla uyuşmadığını belirten Alkayış, "28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı ile post-modern darbe olarak anılan sürecin yıldönümündeyiz. Siyasi partileri kapatan, siyasi yasaklar getiren, gençlerimizin eğitim-öğretim haklarını ellerinden alan ve Milli İradeye müdahale eden 28 Şubat sürecini milletçe çok iyi tahlil etmeliyiz. Aziz milletimiz, iktidarı zorla değiştirmeye çalışanlara karşı geçmişte olduğu gibi günümüzde de muazzam bir dirençle mücadele ederek, kendi cesaret ve ferasetiyle üstün gelmiştir. Darbe ile kısa bir süreliğine galip geldiklerini sananlar, aslında uzun vadede asıl kaybeden kesimdir. Halkımız, her seçimde, darbelerin karşısında olan ve milli iradeyi benimseyenleri desteklemiştir. Bin yıl sürecek denen 28 Şubat süreci, on yıl içinde çürümeye başlamış ve bu darbeye kalkışanlar ise halkımızın vicdanında müebbetle yargılanmışlardır. Milletten beslenmeyen bir yapının halka rağmen devam etmesi mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış olan seçimler, bugün artık halkımız tarafından benimsenmiş ve demokrasinin gereği olan çok partili sistem yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Darbelerden ve darbeci zihniyetten arındırılmış Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde kalkındırmak ve milli iradenin sarsılmaz gücüyle temellendirilmiş vaziyette gelecek nesillere emanet etmek için canla başla çalışacağız" dedi. - ADIYAMAN