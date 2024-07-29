AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesini tercih edenlere çağrıda bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesini tercih edenlere çağrıda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacaklara Adıyaman Üniversitesini ilk sıraya yazmaları çağrısında bulundu. Alkayış, Adıyaman Üniversitesinin deprem sonrası onarıldığını ve yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, şehirdeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yurtların da hizmete hazır olduğunu vurguladı.

29.07.2024 14:41
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacaklara Adıyaman Üniversitesini ilk sıraya yazmaları çağrısında bulundu.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'ın, 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini anımsattı.

Adıyaman Üniversitesinin de depremde zarar gördüğünü, 20'nin üzerinde binasının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Alkayış, bugün itibarıyla bu binaların onarıldığını ve üniversitenin yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale geldiğini bildirdi.

Üniversitenin teknolojik ve bilimsel altyapısına ilişkin bilgiler paylaşan Alkayış, üniversiteye kazandırılan yeni bölümlerin önemine işaret etti.

Mustafa Alkayış, şehirde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yurtlar yapıldığına da dikkati çekerek, "Gençlerimiz Adıyaman Üniversitesini tercih ederse yurt sorunu yaşamayacaklar; hem kız hem erkek öğrencilerimizin barınabileceği yurtlarımız hizmete hazır." diye konuştu.

Üniversitenin yeni döneme hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Alkayış, şunları kaydetti:

"Adıyaman Üniversitesi öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimiz 2 Ağustos'a kadar hem akademik tercihlerini yapacak hem de meslek hayatlarına atılacaklar. Gençlerimizin tercih listelerinin başına Adıyaman Üniversitesini yazmalarını istirham ediyoruz. Üniversitemiz 2006'da kuruldu. O tarihten bu yana mezunlarımızla iletişimimiz sürüyor. Fahri Adıyamanlı hemşerilerimizle bu aileyi genişletmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesini tercih edenlere çağrıda bulundu - Son Dakika

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