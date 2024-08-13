AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu: Gençleri ve çocukları korumanın yollarını bulmalıyız

Politika

Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı olayıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Toplumumuzda hem yozlaşma hem de şiddeti körükleyen yeni nesil iletişim ve eğlence cihazlarının olumsuz etkilerinden gençlerimizi, çocuklarımızı korumanın yollarını mutlaka bulmalıyız" dedi.

Dün Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde 18 yaşındaki A.K. isimli şüpheli kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralamıştı. Şahsın yakalanmasının ardından emniyet birimlerinin yaşanan olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürerken, Nebi Hatipoğlu konu hakkında bir açıklama yayımladı. Toplumda hem yozlaşma hem de şiddeti körükleyen yeni nesil iletişim ve eğlence cihazlarının olumsuz etkilerinden gençleri, çocukları korumanın yollarınının bulunması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, yaralılara, ailelerine ve tüm Eskişehir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Çocuklarımızı korumanın yollarını mutlaka bulmalıyız"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yapmış olduğu açıklamada, "18 yaşındaki genç, ülkemizde de yaygın olarak tanınan bir oyundan etkileniyor; Eskişehir sokaklarında elinde bıçak, balta dehşet saçıyor. Biri ağır olmak üzere 5 hemşehrimiz yaralanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kontrolsüz sosyal medya, şiddet içerikli oyunlar, hiçbir kuralın olmadığı internet olumsuz sonuçlarını bize her fırsat bulduğunda gösteriyor. Toplumumuzda hem yozlaşma hem de şiddeti körükleyen yeni nesil iletişim ve eğlence cihazlarının olumsuz etkilerinden gençlerimizi, çocuklarımızı korumanın yollarını mutlaka bulmalıyız. Doğru kullanıldığında bilgiye erişimi kolaylaştıran, zihinsel becerileri arttıran, iletişimi kolaylaştıran bu cihazlar, kontrolsüz şekilde toplumun içine bırakıldığında ise hem kısa hem de uzun vadede korkunç sonuçlar doğurmaya gebe ne yazık ki. Kendimi de dahil ederek söylüyorum ki, inanılmaz hızlarla ilerleyen modern iletişim cihazlarına etik kurallar koymakta, pedagojik etkilerini anlamakta ve de önlemler almakta tüm insanlık olarak geç kaldık. Ancak bir yerden mutlaka başlamamız lazım. Son olarak dün ki saldırıda yaralanan hemşehrilerime, ailelerine ve tüm Eskişehir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR