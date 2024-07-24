AK Parti Milletvekili Nilgün Ök, vergi ödemediği iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Nilgün Ök, vergi ödemediği iddialarını yanıtladı

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirketlerin vergi ödemediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Ök, şirketlerin zarar ettiği için vergi ödemediğini belirterek, hesap ve kayıtlarının şeffaf olduğunu ve her zaman incelenebileceğini söyledi. Ayrıca, vergi idaresine güvenmeyen herkesin bağımsız bir denetim firmasıyla şirketleri inceleyebileceğini ifade etti.

24.07.2024 20:39
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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirketlerin, "vergi ödemediği" iddialarına ilişkin, "Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden AK Parti Denizli Milletvekili Ök, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla kendisinin, eşinin ve ailesinin hedef alınarak, yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü belirtti.

Söz konusu haber ve söylemlerin kendisine karşı itibar suikastı olduğunu ifade eden Ök, "Ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ'de yüzde 13 ortaklık payım bulunmaktadır. Doğa Plastik AŞ tasfiye sürecinde bir şirkettir. Bugüne kadar vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir. Tasfiye kararı alındığından itibaren de kar etmemekte ve doğal olarak ödenecek vergisi çıkmamaktadır. Eşim adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. ise yerel bazda klima satışı yapan bir işletme olup yıllardır düzenli olarak doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmiştir." açıklamasını yaptı.

Şirketlerin kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödediğini kaydeden Ök, şu ifadeleri kullandı:

"Giderleri yüksek olan şirketler, zarar edebilmekte ve bu durumda kurumlar vergisi doğmamaktadır. Ticari hayatta kar elde etmek kadar zarar etmek de son derece doğaldır. Gerek ortağı olduğum gerekse eşimin adına kayıtlı şirketlerin tüm hesap ve kayıtları şeffaf olup vergi idaresi tarafından her zaman incelenebilir. Üstelik vergi idaresine güvenmeyen ve iddiada bulunan her kim varsa gelip istediği bağımsız bir denetim firmasıyla da şirketleri inceleyebilir. Benim ve ailemin kimseye hesap veremeyeceği bir durumu söz konusu değildir. Kaldı ki şahsım Nilgün Ök olarak 18 yaşından beri devletine düzenli gelir vergisi ödeyen bir vergi mükellefiyim. Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Nilgün Ök, vergi ödemediği iddialarını yanıtladı - Son Dakika

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