AK Parti Milletvekili Öçal, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, bin 18 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, çocuklarının bölücü terör örgütü PKK ve HDP vasıtasıyla dağa kaçıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde evlat nöbeti başlatan aileler bir araya geldi.

Bin 18 gündür evlat nöbetinde olan aileler ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Öçal, burada her bir annenin, çocuğun ayrı hikayelere sahip olduğunu söyledi. Diyarbakır annelerinin mücadelesini sıradan bir mücadele olarak görmediklerini belirten Öçal, "Diyarbakır annelerinin mücadelesi teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Biran önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım. Özelikle Türkiye'de medya, STK'lar, siyasi partiler başta olmak üzere herhangi bir siyasi kaygı fark etmeksizin bu annelerin biran önce acıları görmeleri evlatlarına kavuşmaları noktasında irade beyan etmeleri yanlarında olduğunu göstermeleri lazım" dedi

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"HDP bir defa terör örgütünün sözcülüğünü bırakması lazım"

Ailelerin, hikayelerini dinlediklerinde 8,9, 10 yaşında çocukların maalesef HDP eliyle adeta siyasi partinin buradaki merkezi militan şeklinde çalışarak bu çocukları analarından koparmış vaziyete olduğunu aktaran Öçal, "Bu çocukların ellerinin kalem tutması, okullarda okuması gerekirken anne ve babalarıyla birlikte olması gerekirken bu sabi diyebileceğimiz küçük yaşta çocukları kaçırarak ne olduğu beli olmayan bir yapıya götürmeleri insanlık dışı gayri insani bir tutumdur. Eğer onlarda azıcık insani bir kırıntı varsa, bir inanç kırıntısı varsa azıcık merhamet varsa buradaki annelerin gözyaşlarına tanıklık ederler. Seslerine kulak verirler.

Buradaki anneler hiçbir şey istemiyorlar. Buradaki annelerin tek bir isteği var. Biran önce çocuklarına kavuşmak. Herhangi bir şekilde bir talepleri yok. Ne diyorlar? Çocuklarımızı istiyoruz. Bu da her annenin doğal hakkıdır. Burada gerek HDP'ye gerek PKK'ya verdiğimiz mesaj şu; HDP bir defa terör örgütünün sözcülüğünü bırakması lazım. Bu anneler burada bin günü geçen bir direniş sergiliyorlar. İsterse on bin gün, yüz bin gün olsun, bu anneler çocukları gelene kadar bu direniş devam edecek" şeklinde konuştu.