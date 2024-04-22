AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, konteyner sakinleriyle buluştu

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesinde ziyaret ettiği ettiği konteyner sakinleri ile bir araya geldi. Milletvekili Ölmeztoprak, konteynerlerde tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar çalışmaların aralıksız sürdürüleceğine söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyen Ölmeztoprak, şehrin yeniden imarı ve ihyası için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti. Konteynerlerde tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar çalışmaların aralıksız sürdürüleceğine vurgu yapan Miletvekili Ölmeztoprak, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'da hak sahipliği çalışmaları sonucunda toplamda 72 bin 513 hak sahibi olduğu, hak sahiplerinin 55 bin 286'sının kent merkezinde, 17 bin 227'sinin ise kırsal bölgelerde bulunduğu belirlenmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından AFAD Başkanlığına teslim için bildirilen konut sayısı ise 5 bin 754 olup, 5 bin 649 konut kuralara dahil edilmiş ve 2 bin 664 konutun anahtar teslimi yapılmıştır. Anahtarları teslim edilen afetzedeler içerisinde bin 604 kişi konteynerlerde kalmakta olup, bin 268 afetzede de kira desteğinden faydalanmaktaydı" dedi.

Kırsal bölgelerdeki hak sahiplilikleri ile ilgili bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, "Yazıhan ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından teslim alınması için bildirilen konut sayısı 76 olup, 51 bağımsız bölüm kuraya dahil edilmiş ve 50 konutun anahtar teslimi yapılmıştır. Battalgazi ilçesinde teslim alınması için bildirilen konut sayısı 2 bin 175 olup, 2 bin 175 bağımsız bölüm kuraya dahil edilmiş ve bin 272 konutun anahtar teslimi sağlanmıştır. Depremlerde ağır bir yara alan Doğanşehir ilçesinde bu sayı 349 olup, 349 bağımsız bölüm kuraya dahil edilmiş ve 299 konut teslim edilmiştir. Yeşilyurt ilçemizde ise bildirilen konut sayısı 2 bin 722 olup, 2 bin 722 bağımsız bölüm kuraya dahil edilmiş ve bin 43 konutun anahtar teslimi yine yapılmıştır. Akçadağ ilçesinde 313, Arapgir'de 33, Kuluncak ilçemizde de TOKİ Başkanlığı tarafından teslim alınması için bildirilen konut sayısı 86 olup, 6 bağımsız bölüm kuraya dahil edilmiştir" diye konuştu. - MALATYA