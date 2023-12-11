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AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kurulan konteyner kentlerini ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremzedelerle iletişim kurarak sorunlarına destek sağladı. Ölmeztoprak, konteyner kentlerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi ve çocuklarla yakından ilgilendi. Ayrıca, devletin depremzedelere destek sağladığını ve evlerin kısa sürede inşa edileceğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya\'daki depremzedeleri ziyaret etti
11.12.2023 - 17:39,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kurulan konteyner kentlerini ziyaret edip, depremzedelerle sürekli iletişim halinde olan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Samanköy, TCDD ve Gündüzbey Konteyner Kentleri'ni kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, afetzedelerle doğrudan iletişim kurarak, sorunlarına destek sağlamaya odaklandı. Vatandaşların ihtiyaçlarını dikkatlice dinleyen Ölmeztoprak, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek destek sağladı.

Samanköy' deki Konteyner Kent'e 3115 konteynerde 8 bin 448 vatandaşın yerleştirildiğini Gündüzbey Konteyner Kenti'nde 142 konteynerde 496 vatandaşın bulunduğunu ve TCDD Konteyner Kenti'nde ise 290 konteynerde 290 ailenin barındığını belirten Ölmeztoprak, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki depremzedeleri düzenli olarak ziyaret ettiklerini, depremzedelerle sürekli bir dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Devletimiz; milletimizi yalnız bırakmıyor. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın evleri de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kısa sürede inşa edilecek inşallah." dedi.

Ölmeztoprak, depremzedelerin karşılaştığı güçlükleri ve taleplerini dikkatlice dinleyerek, bu süreçte devletin sürekli olarak yanlarında olduğunu ve destek sağladığını belirtti. Ziyaretler sırasında, mevsimsel şartlar nedeniyle oluşan talepleri alıp, ihtiyaçların acilen karşılanması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla detaylı diyaloglar kurdu. Isıtıcılar, giyim yardımları ve benzeri ihtiyaçların, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından karşılanacağını belirten Ölmeztoprak, bundan sonraki süreçte de ek taleplerin hızlıca çözüleceğini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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