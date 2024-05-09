AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP'yi akraba kayırmacılığıyla suçladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP'yi akraba kayırmacılığıyla suçladı

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP\'yi akraba kayırmacılığıyla suçladı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'yi akraba kayırmacılığıyla suçlayarak, CHP'nin Türkiye'ye aile şirketi ortaklığı sistemini getirmek istediğini belirtti. Gökçek, CHP'li belediyelerdeki atamaları eleştirerek, CHP kadrolarına güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP il başkanlıklarında ortaya çıkan paraların güvensizlik göstergesi olduğunu ifade etti.

09.05.2024 15:21
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Akraba kayırmacılığıyla gündeme gelen CHP, bir rezalete imza atmış durumda. Yıllar boyunca 'mülakat' diye bağıranların bugün Türkiye'ye aile şirketi ortaklığı sistemini getirmek istediğini net olarak görmekteyiz." dedi.

Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı CHP'li belediyelerdeki atamaları eleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesindeki atamaları anımsatan Gökçek, "Akraba kayırmacılığıyla gündeme gelen CHP, bir rezalete imza atmış durumda. Yıllar boyunca 'mülakat' diye bağıranların bugün Türkiye'ye aile şirketi ortaklığı sistemini getirmek istediğini net olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in "güvenilecek kişi bulamadıkları için akrabalarını atadığına" yönelik açıklama yaptığını aktaran Gökçek, CHP kadrolarına güvenilmemesi gerektiğini defalarca dile getirdiklerini, yapılan bu açıklamanın da kendilerini teyit ve itiraf niteliğinde bir açıklama olduğunu kaydetti.

Basına yansıyan bazı iddialara değinen Gökçek, "CHP; ana, bacı, kardeş, teyze oğlu, amca oğlu, hala oğlu ortak... Bunların hepsine görev verdiği bir sistemi inşa etmeye çalışıyor." dedi.

CHP ile ilgili yerel seçim sürecinde dile getirilen bazı iddiaları aktaran Gökçek, "CHP il başkanlıklarında nereden geldiği belli olmayan paralar hakkında görüntüler ortaya çıktı. Paralardan kuleler, avrolar, balya balya paraları kendi şirket genel müdürleri tarafından belediye çantalarında taşındı. Bu da CHP yerel yönetiminin ne kadar güvensiz olduğunu gösteren kanıtlardan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili "bunların kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde açıklama yaptığını aktaran Gökçek, "CHP'de lağım patlamış, pislikler ortaya dökülmüştür. Kokular mide bulandırır hale gelmiştir. Bu yüzden CHP'nin yönetim şeklini de aziz milletimiz görmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP'yi akraba kayırmacılığıyla suçladı - Son Dakika

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