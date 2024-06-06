AK Parti Milletvekili: PKK/YPG'nin sözde yerel seçim planı ertelendi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili: PKK/YPG'nin sözde yerel seçim planı ertelendi

AK Parti Milletvekili: PKK/YPG\'nin sözde yerel seçim planı ertelendi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG'nin bu seçimi ertelemek zorunda kaldığını belirterek, "Bu ertelemenin kalıcı hale gelmesini arzuluyoruz. Seçimlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sözde seçim planının, Türkiye'nin yoğun diplomasi çalışmalarıyla ertelendiğini söyledi.

06.06.2024 16:45
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/ YPG'nin bu seçimi ertelemek zorunda kaldığını belirterek, "Bu ertelemenin kalıcı hale gelmesini arzuluyoruz. Seçimlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sözde seçim planının, Türkiye'nin yoğun diplomasi çalışmalarıyla ertelendiğini söyledi.

Türkiye'nin sözde seçime yönelik kararlı tavrı üzerine, bölgedeki aşiretlerden protesto açıklamaları yapıldığına işaret eden Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bu oldukça anlamlı ve önemli. Yine siyasi yapılardan da ertelenen bu seçimlere yönelik protestolar devam ediyor. ABD de 11 Haziran'da yapılması planlanan sözde yerel seçimlerle ilgili 'teröristan' hayali kuranların beklentilerine uymayacak bir karar açıkladı ve şu an için bunun doğru olmadığını ifade etti. Biz hiçbir şartta böyle bir seçimin olamayacağını ifade ediyoruz. Her fırsatta Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD'nin bu tutumunu sürdürmesini bekliyoruz."

Türkiye'nin ilk günden itibaren bu seçim kararına karşı olduğunu anlatan Açıkkapı, "Bu ertelemenin kalıcı hale gelmesini arzuluyoruz. Seçimlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'li Açıkkapı, PKK'nın bebek katili bir terör örgütü olduğuna dikkati çekerek, "Kundaktaki bebeğe kurşun sıkan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları, bugün demokrasiden, hak ve özgürlüklerden bahsediyorlar. Kundaktaki bebeği, askeri, sivili katleden terör örgütünü bugüne kadar bir kez kınadıklarını görmedik. Dürüst ve samimi değiller. Onların hiçbir hak ve özgürlük ifadesi, asil ve necip milletimizi asla tatmin etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, NATO müttefiklerinin samimiyetini her şartta ve her zaman görmek istediğini dile getiren Açıkkapı, "Çünkü Türkiyesiz bir NATO düşünülemez; Türkiyesiz NATO savunmasızdır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili: PKK/YPG'nin sözde yerel seçim planı ertelendi - Son Dakika

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