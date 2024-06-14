AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının önemine vurgu yaparak, bayramın sevgi, barış ve kardeşlik atmosferiyle dolu geçmesini temenni etti.

14.06.2024 11:59
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Bu mübarek zaman diliminde, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı pekiştirerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız" dedi.

Mesajında, Kayserililerin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Çopuroğlu; "Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları çok önemlidir. Kurban Bayramı, kardeşlik bağlarımızın güçlendiği, sevgi ve paylaşmanın doruk noktasına ulaştığı kıymetli günlerden biridir. Bu mübarek zaman diliminde, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı pekiştirerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; bayramın sevgi, barış ve kardeşlik atmosferiyle dolu geçmesini temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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