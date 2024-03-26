AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Batman\'da Silvanlılar ile iftarda buluştu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Batman'da Silvanlılar ile iftarda bir araya geldi.
İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Ataman, Batman'da yaşayan Silvanlı hemşerileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'a destek istedi. Ataman yaptığı konuşmada, "Batman'da yaşayan siz aile dostlarımız, akrabalarımız ve hemşerilerim Adil Sebati Ceylanı desteklerini bekliyorum" dedi. - BATMAN
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın sandık görevlileriyle bir araya geldiği toplantıda, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin beş yıllık süre içinde görevlerini yerine getiremediklerini belirtti. Özdemir, İstanbul'da yaşanan sorunları ve belediye başkanının tatillerle vakit geçirmesini eleştirirken, Ankara'da da benzer bir durumun olduğunu ve kentin beş yılını heba ettiğini ifade etti. Ayrıca, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili olarak da eleştirilerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye’de yapmak istediği ilçe turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 2 farklı noktada halk buluşmalarına dönüştü. İmamoğlu: “Biz, İstanbul’a Ankara'dan gelen bu 17+1; yani Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi + aday, onlara ne diyoruz biliyor musunuz. Sizi ağırladık, sizi misafir ettik. 2019’da sizi, 23 Haziran'da yanlış yaptığınız için, 806 bin kez misafir ettik. Şimdi ondan daha fazla sayıda misafir ediyoruz ve sizi Ankara'ya yolluyoruz. Nereye? İşinizin başına. Gidin; enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasında Yargıç Juan Merchan tarafından konuşma yasağı getirildi. Yargıç, Trump'ın dava hakkında açıklama yapmasını, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında müdahalede bulunmasını ve potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını yasakladı.
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