AK Parti Milletvekili: Belediye Başkanı liyakatli çalışanları sürgün ediyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ettiğini" söyledi.
Özkaya, beraberinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın, seçim sürecinde verdiği sözlerin tam tersini yapmaya başladığını dile getirdi.
Köksal'ın seçim sürecinde "Size anne sözü veriyorum, hiçbir işçi işten çıkarılmayacak, kimseye mobing yapılmayacak, kimse ekmeğinden edilmeyecek." dediğini aktaran Özkaya, "Gelir gelmez ilk iş olarak birçok birimin müdürü, başkan yardımcılarının tamamını görevden aldı; hepsini belediyenin girişindeki zabıta karakoluna sürdü. Bütün müdürler, başkan yardımcıları zabıta memurlarıyla birlikte sıkış tıkış ayakta duruyorlar. Bu insan haklarına aykırıdır, bu mobingtir, insanlıkla bağdaşmayan bir davranıştır." dedi.
"Ne liyakat ne ehliyet; Burcu Köksal, geldiği gün insanları başka yerlere sürdü." ifadesini kullanan Özkaya, "Kent konseyinin birim müdürünü, makine mühendisini, park bahçeler müdürlüğüne beden işçisi olarak gönderiyor. Kadın kültür evinin kurucusu iki üniversite mezunu bir hanımefendiyi bulaşıkhaneye gönderiyor. Köksal liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ediyor, mobing yapıyor." diye konuştu.
Haksızlığa uğrayan memurların, işçilerin yanında olacaklarını ifade eden Özkaya, "Belediyede böcek varmış... Böcek varsa savcılığa gitsin suç duyurusunda bulunsun. 'Bankamatik memuru var' diyorsa savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Çalışma barışını bozmasın. Ana sözü verdiyse sözüne sadık olsun, zulümden vazgeçsin." görüşünü dile getirdi.
AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven, "Burcu Köksal'ın mobing ve sürgün yaptığını" söyleyerek, "Bu nasıl anne sözüdür?" ifadesini kullandı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da "Liyakatini tartmadan kısa süre içerisinde insanları sürgün etmesi çalışma barışını bozuyor. Afyon'un, çalışanların huzurunu bozuyor. İnşallah bu eylemlerinden vazgeçer. 'Bankamatik memurları' diyerek herkesi töhmet altında bırakmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Politika › AK Parti Milletvekili: Belediye Başkanı liyakatli çalışanları sürgün ediyor - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı konuşmada, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade etti. Şimşek, OVP'nin güçlü ve güvenilir bir çerçeveye sahip olduğunu belirtirken, enflasyonun düşürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin politika önceliklerini anlatan Şimşek, OVP'nin fiyat istikrarını sağlamayı, rekabetçiliği artırmayı ve yapısal reformları gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da çiçeği burnunda Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının pek çok yerinde gizli kamera ve böcek bulunduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel, grup toplantısına katıldı, üyelerle görüştü ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden, amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya destek verdi. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya katıldı.
Alanya'da CHP'den seçilen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye binasına borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişi astı. MHP ise cevap olarak aylık gelir gider dengesi afişini teşkilat binasına astı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde yaptığı konuşmada, Gazze'de 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 140 meslektaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?