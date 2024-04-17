AK Parti Milletvekili: Belediye Başkanı liyakatli çalışanları sürgün ediyor

Politika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ettiğini" söyledi.

Özkaya, beraberinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın, seçim sürecinde verdiği sözlerin tam tersini yapmaya başladığını dile getirdi.

Köksal'ın seçim sürecinde "Size anne sözü veriyorum, hiçbir işçi işten çıkarılmayacak, kimseye mobing yapılmayacak, kimse ekmeğinden edilmeyecek." dediğini aktaran Özkaya, "Gelir gelmez ilk iş olarak birçok birimin müdürü, başkan yardımcılarının tamamını görevden aldı; hepsini belediyenin girişindeki zabıta karakoluna sürdü. Bütün müdürler, başkan yardımcıları zabıta memurlarıyla birlikte sıkış tıkış ayakta duruyorlar. Bu insan haklarına aykırıdır, bu mobingtir, insanlıkla bağdaşmayan bir davranıştır." dedi.

"Ne liyakat ne ehliyet; Burcu Köksal, geldiği gün insanları başka yerlere sürdü." ifadesini kullanan Özkaya, "Kent konseyinin birim müdürünü, makine mühendisini, park bahçeler müdürlüğüne beden işçisi olarak gönderiyor. Kadın kültür evinin kurucusu iki üniversite mezunu bir hanımefendiyi bulaşıkhaneye gönderiyor. Köksal liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ediyor, mobing yapıyor." diye konuştu.

Haksızlığa uğrayan memurların, işçilerin yanında olacaklarını ifade eden Özkaya, "Belediyede böcek varmış... Böcek varsa savcılığa gitsin suç duyurusunda bulunsun. 'Bankamatik memuru var' diyorsa savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Çalışma barışını bozmasın. Ana sözü verdiyse sözüne sadık olsun, zulümden vazgeçsin." görüşünü dile getirdi.

AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven, "Burcu Köksal'ın mobing ve sürgün yaptığını" söyleyerek, "Bu nasıl anne sözüdür?" ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da "Liyakatini tartmadan kısa süre içerisinde insanları sürgün etmesi çalışma barışını bozuyor. Afyon'un, çalışanların huzurunu bozuyor. İnşallah bu eylemlerinden vazgeçer. 'Bankamatik memurları' diyerek herkesi töhmet altında bırakmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.