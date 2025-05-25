AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda

AK Parti MKYK\'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan\'ın vereceği mesajda
25.05.2025 08:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündem maddesi ise MHP lideri Bahçeli'nin mesajıyla başlayıp terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Masadaki diğer başlıklar ise yeni anayasa ve Meclis çalışmaları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile bir araya geliyor. Yarın düzenlenecek toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir sunum yapması bekleniyor. Öte yandan siyasi gündem ve Meclis çalışmaları da masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin mesajlar vermesi, MKYK üyelerinin Terörsüz Türkiye'nin sahadaki yansımalarını aktarması öngörüler arasında.

ANAYASA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni anayasa çalışmaları da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı Türkiye için istediğini belirterek, "Tekrar seçilme gibi bir derdim yok" mesajı vermişti. Erdoğan'ın mesajının ardından MHP'den ve muhalefet partilerinden gelen açıklamalar AK Parti MKYK'sında müzakere edilecek. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarında geldiği nokta istişare edilecek.

SEÇİM ÖNCESİ MKYK'DA MECLİS ÇALIŞMALARI KONUŞULACAK

Meclis takvimi ve Meclis çalışmaları da MKYK'da konuşulacak hususlar arasında. 3 Haziran'da Meclis Başkanı seçiminin yapılması bekleniyor. Bu dönemde AK Parti'nin grup yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağı da MKYK'da netleşecek. 28 Mayıs Çarşamba günü ise kapalı grup toplantısında grup yönetimi için seçim yapılacak. Toplantıda Meclis komisyonlarında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da müzakere edilecek.

"BARIŞ MASASI" İSTANBUL'DA KURULUR MU?

Dış gelişmelere de o toplantıda bir parantez açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesi masada olacak. Ayrıca Ukrayna- Rusya savaşının kalıcı barışla sona erdirilmesi için Türkiye'nin çabaları, Suriye'de istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlara ilişkin kurula bilgi verilmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARI

    Öte yandan, enflasyonla mücadele adımları, KOBİ'lere destek paketinin yansımaları ve ekonomi programında gelinen son durum da masada olacak.

    Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

    Son Dakika Politika AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (3)

    • Sk 06:
      neden haberi varki haber versin yandaşa nasıl rant sağlanır onun toplantısı milllet perişan 12 3 Yanıtla
    • Bilgehan Göktürk:
      Erdoğan nın bu topluma vereceği en güzel mesaj istifasını verdiğini en kısa zamanda seçim yapılacağını bildirmek olmalı...Hatta yönetimi geçici olarak Türkiye Büyük millet meclisi başkanına bırakmalıdır...Bunun dışında söyleceği hiç bir şeyin anlamı yok benim acımdan...Neden ?Ülke para kaybediyor,zaman kaybediyor,zaten itibar diye şey kalmadı...Kısacası ülke Osmanlı'nın son dönemine doğru gidiyor...Çok kötü çökeceğiz...Çökmüş bir ülkede aynı Osmalıda olduğu gibi düşmanlarına taviz vermek zorunda kalır...Zaten güney sınırlarımızda teröristlerle masaya oturmakta başlı başına zaten bir taviz değil mi?Terör örgütü ahtopot gibi olmuş...Ahtopotun kollarından birinin kopması ahtopotu öldürüyor mu?Yok!İşte terör örgütünün tamamen orta dan kalkmayacağını göstergesi de bu durumdan ibaret... 10 4 Yanıtla
    • mustafa sagdic:
      ne mesajı verecek. eyy israil. enflasyon düşecek. cehape anlmaz. vs vs diye ekleri bu. ve 30 yıldır saksakliyab kitle gene saksaklayacak 3 0 Yanıtla
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