AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı saat 16.40'ta başladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti MKYK toplantısı başladı - Son Dakika
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